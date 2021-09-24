«Мрак, хаос, дичь и радость»: новый альбом от уральской группы «Курара»

В трек-лист попало 11 синглов, в том числе новые «Ясно», «Протуберанцы», «Где‑то там» и фит с Nuggers «Летолетолетолетолето». Ранее артисты выпустили песни «Актриса», «Кайф», «Чума и вирт» и «СРБ».

Уральская инди-рок-группа «Курара» представила новый альбом «Брут». Это девятая пластинка коллектива, послушать ее можно на всех цифровых площадках.

«Альбом „Брут“ обещает быть эклектичным и разноплановым, но это по-прежнему стопроцентно узнаваемая „Курара“», — сообщается в пресс-релизе пластинке.

Обложку для «Брута» нарисовала Алиса — дочь вокалиста группы Олега Ягодина. По словам музыканта, она нарисовала его в пять лет на стене.

«Это точно передает настроение альбома. Современная наскальная живопись, светлая и наивная на первый взгляд, а внутри — мрак, хаос, дичь и радость», — сказал Ягодин.

10 октября состоится концертная презентация альбома «Брут» на сцене «Главклуба». Купить билет можно по ссылке.