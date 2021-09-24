Пермский стрелок пришел в сознание

Студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров, устроивший массовый расстрел в Пермском госуниверситете, пришел в сознание. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу краевого Минздрава Анастасию Крутень.

По ее словам, состояние стрелка «лучше, чем в самом начале», ему оказывают всю помощь, необходимую тяжелым пациентам, находящимся в реанимации.

По неподтвержденной информации Mash, Бекмансуров говорит, что ничего не помнит и у него амнезия. Ранее в Минздраве сообщали, что нападавшему ампутировали часть голени.

18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября. В результате погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист.

Число пострадавших достигло 43 человек, 11 из них находятся в стационарах в удовлетворительном состоянии. Как минимум 19 человек получили огнестрельный ранения, некоторые пострадали, выпрыгнув из окна.

Бекмансурова обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин, ранив его ответным огнем. Правоохранителя наградили орденом Мужества. СК возбудил дело об убийстве двух и более человек.

Незадолго до нападения пермский стрелок опубликовал пост, в котором попросил не считать произошедшее терактом. Он заявил, что готовил массовое убийство с 10-го класса и никому не говорил о своих планах.