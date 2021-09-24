«Увула» выпустили трек «Увидел другой» из нового альбома

Петербургская музыкальная группа «Увула» выпустила новый трек «Увидел другой». Он войдет в будущий альбом «Устойчивая непогода».

Лирический герой трека разочаровывается в жизни из‑за неоправданных ожиданий. Он влюбляется и рисует себе красивый образ, но затем она оказывается другой и разбивает все его мечты.

«Кто знал, что все будет не так, и быть снова одним весной», — поет солист группы Алексей Августовский, он же гитарист и автор текста.