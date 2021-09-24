«Увула» выпустили трек «Увидел другой» из нового альбома

Петербургская музыкальная группа «Увула» выпустила новый трек «Увидел другой». Он войдет в будущий альбом «Устойчивая непогода».
Лирический герой трека разочаровывается в жизни из‑за неоправданных ожиданий. Он влюбляется и рисует себе красивый образ, но затем она оказывается другой и разбивает все его мечты.
«Кто знал, что все будет не так, и быть снова одним весной», — поет солист группы Алексей Августовский, он же гитарист и автор текста.
Релиз «Устойчивой непогоды» намечен на 1 октября. В него войдет 10 треков, включая синглы «Луна», «Омут», «Холод» и «День ото дня». 8 октября состоится презентация альбома в концертном зале «Аврора» в Петербурге, а 17 октября — на московской площадке «1930».
«Всем привет. Наступило странное время тишины, но не бездействия. Мы записали новый альбом и хотим показать его вам. А также увидеть ваши глаза и сыграть наши любимые песни», — пишут музыканты в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».
Предыдущий альбом «Увулы» под названием «Снова возвращаюсь домой» вышел в сентябре 2020 года. Это совместный проект с группой «Пасош».