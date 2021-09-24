Певица Poppy отходит в сторону альт-рока на новом альбоме «Flux»

Американская певица Морайа Роуз Перейра, известная как Poppy, выпустила четвертый студийный альбом. Он получил название «Flux» и вместил девять песен. Послушать пластинку можно на всех популярных стриминговых сервисах.

По замечанию NME, на релизе звучание Poppy сместилось в сторону альтернативного рока, вроде Garbage, Veruca Salt и Jack Off Jill. Издание поставило альбому четыре звезды из пяти.