Певица Poppy отходит в сторону альт-рока на новом альбоме «Flux»

Американская певица Морайа Роуз Перейра, известная как Poppy, выпустила четвертый студийный альбом. Он получил название «Flux» и вместил девять песен. Послушать пластинку можно на всех популярных стриминговых сервисах.
По замечанию NME, на релизе звучание Poppy сместилось в сторону альтернативного рока, вроде Garbage, Veruca Salt и Jack Off Jill. Издание поставило альбому четыре звезды из пяти.
Poppy начала карьеру с записи каверов, которые она выкладывала на свой ютьюб-канал. В возрасте 17 лет она подписала свой первый контракт с крупным лейблом, но дебютный студийник выпустила в возрасте 22. В своем творчестве Poppy смешивает элементы электропопа, рока, синти-попа и ню-метала. А еще артистка любит бить инструменты на концертах — посмотрите сами.