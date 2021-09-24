ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися. У «Единой России» 324 места из 450

Центризбирком признал выборы в Госдуму состоявшимися и утвердил их результаты. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и таблицы с результатами голосования, передает ТАСС.

Член Центризбиркома Евгений Колюшин, который представляет в комиссии КПРФ, выразил особое мнение о несогласии с результатами выборов.

Вот как распределились мандаты:

«Единая Россия» — 324 места (в прошлом созыве Госдумы у партии было 343 мандата)

КПРФ — 57 мест (42 раньше)

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 мест (у СР было 23)

ЛДПР — 21 место (39 раньше)

«Новые люди» — 13 мест (впервые в ГД)

По одному представителю в думе будет от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

По словам председательницы ЦИК Эллы Памфиловой, в комиссию не поступило ни одной серьезной жалобы на проведение выборов. Все жалобы оппозиционеров на фальсификации и подтасовки были отклонены.

Голосование разных уровней проводилось в России с 17 по 19 сентября. По оценке ЦИК, общая явка составила 51,7%.

Некоторые оппозиционные кандидаты выразили несогласие с результатами онлайн-голосования в Москве. По их итогам «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, а КПРФ — 15,33. В том время как на офлайн-участках единоросов поддержали 30,1% москвичей, а коммунистов — 30,4%. Кроме того, после добавления итогов онлайн-голосования сменились лидеры в 8 одномандатных округах из 15. В результате все места достались кандидатам из «списка Собянина».

Мосгорком КПРФ сказал, что не признает итоги дистанционного голосования. В общественном штабе заявили, что не обнаружили вбросов и фальсификаций, и опубликовали данные о ходе голосования.