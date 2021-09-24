перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися. У «Единой России» 324 места из 450 14:34
Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего ВМФ Великобритании — как у Джеймса Бонда 13:54
Пермский стрелок пришел в сознание 13:15
Clean Bandit/YouTube
Вышла новая версия трека «How Will I Know» Уитни Хьюстон 13:02
В России новый антирекорд по смертности от коронавируса — 828 человек за сутки 12:07
«Сансара» представила новый альбом «Станция „Отдых“» 11:43
Манижа выпустила мини-альбом «Russian Woman Show» вместе с Кириллом Рихтером 11:43
В России будут выявлять потенциальных колумбайнеров по письменным работам. На это выделят 1,6 млрд 10:49
Amazon Prime Video/YouTube
Маньяк и погони под «Brutal» Оливии Родриго: трейлер сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 10:43
«Увула» выпустила трек «Увидел другой» из нового альбома 9:50
Роскосмос объявил тендер на 1,7 млрд рублей на организацию высадки на Луну 9:39
Ozon планирует запустить свой онлайн-кинотеатр 9:06
Amazon Prime Video/YouTube
Amazon Prime Video опубликовал трейлер ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 2:18
На Эльбрусе из‑за непогоды погибли трое альпинистов. 14 человек спасли, еще двоих разыскивают 1:26
Супермодель Линда Евангелиста рассказала, как процедура криолиполиза «жестоко изуродовала» ее 0:22
Джонни Депп осудил «культуру отмены» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там он получил почетный приз Вчера в 23:19
Принцесса Диана опаздывает на встречу с королевой и боится покушения в трейлере фильма «Спенсер» Вчера в 22:04
В Нижегородской области пройдет фестиваль «Выкса | Арт-овраг» Вчера в 21:18
Новый клип Radiohead, «Вписка» в гостях у Гордона и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
Умер британский режиссер Роджер Мичелл. Он снял «Ноттинг-Хилл» и «Доброе утро» Вчера в 20:14
Отключить рекламу

ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися. У «Единой России» 324 места из 450

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

Центризбирком признал выборы в Госдуму состоявшимися и утвердил их результаты. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и таблицы с результатами голосования, передает ТАСС.

Член Центризбиркома Евгений Колюшин, который представляет в комиссии КПРФ, выразил особое мнение о несогласии с результатами выборов.

Вот как распределились мандаты:


  • «Единая Россия» — 324 места (в прошлом созыве Госдумы у партии было 343 мандата)
  • КПРФ — 57 мест (42 раньше)
  • «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27 мест (у СР было 23)
  • ЛДПР — 21 место (39 раньше)
  • «Новые люди» — 13 мест (впервые в ГД)

По одному представителю в думе будет от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

По словам председательницы ЦИК Эллы Памфиловой, в комиссию не поступило ни одной серьезной жалобы на проведение выборов. Все жалобы оппозиционеров на фальсификации и подтасовки были отклонены.

Голосование разных уровней проводилось в России с 17 по 19 сентября. По оценке ЦИК, общая явка составила 51,7%.

Некоторые оппозиционные кандидаты выразили несогласие с результатами онлайн-голосования в Москве. По их итогам «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, а КПРФ — 15,33. В том время как на офлайн-участках единоросов поддержали 30,1% москвичей, а коммунистов — 30,4%. Кроме того, после добавления итогов онлайн-голосования сменились лидеры в 8 одномандатных округах из 15. В результате все места достались кандидатам из «списка Собянина».

Мосгорком КПРФ сказал, что не признает итоги дистанционного голосования. В общественном штабе заявили, что не обнаружили вбросов и фальсификаций, и опубликовали данные о ходе голосования.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Центризбирком России
Госдума
Единая Россия
КПРФ
ИТАР-ТАСС
Справедливая Россия
ЛДПР
Люди
Евгений Колюшин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить