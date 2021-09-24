Ozon планирует запустить свой онлайн-кинотеатр

Интернет-ритейлер Ozon планирует запустить онлайн-кинотеатр. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Один из них сказал, что Ozon проводил консультации с ivi, Megogo и видеосервисом Viasat.

По словам собеседников издания, онлайн-ритейлер рассматривает возможность купить готовую платформу и запустить ее под своим брендом. Компания еще не определилась с конкретикой по проекту, с помощью него она хочет решить экосистемные задачи и усилить программу лояльности, говорит один из источников.

Гендиректор SPB TV (разрабатывает решения для видеоплатформ) Кирилл Филиппов считает, что делать онлайн-кинотеатр с нуля — задача почти невозможная, обычно покупается готовое решение, которое затем дорабатывается под клиента. Стоимость такого решения он оценивает в 7-10 млн долларов.

Сейчас в программе лояльности Ozon есть подписка Ozon Premium, которая дает скидки и бесплатную доставку, Ozon Card — дебетовая карта с кэшбеком и сервис покупки авиабилетов. Свои онлайн-кинотеатры развивают и другие крупные интернет-компании: Amazon — Amazon Prime Video, «Яндекс» — «Кинопоиск HD», «Сбер» — Okko, МТС — Kion.

По данным Gfk, во втором квартале 2021 года впервые самым популярным онлайн-кинотеатром стал «Кинопоиск HD» — им пользуются 11% жителей российских городов в возрасте от 16 до 55 лет, из них 6,5% платят за подписку. С первого на второе место опустился онлайн-кинотеатр ivi: на него подписаны 10,7% жителей российских городов, включая 5,5% платящих подписчиков. Замыкает тройку лидеров Okko (6% — общее количество подписчиков, 3% — платящие).