Манижа выпустила мини-альбом «Russian Woman Show» вместе с Кириллом Рихтером

Манижа выпустила EP «Russian Woman Show» вместе с композитором и пианистом Кириллом Рихтером. Это первый концертный мини-альбом в дискографии певицы.

На пластинке пять лайв-треков — «Самолеты», «Держи меня земля», «Vanya», «Stand Up» и «Russian Woman». С последним Манижа выступала на «Евровидении-2021» от России.

Сингл «Самолеты» — это кавер на малоизвестную песню Аллы Пугачевой «Самолеты улетают» из альбома «Пришла и говорю» 1987 года. Пугачева дала Маниже разрешение исполнять свою композицию после спектакля-концерта «Наша Алла» в «Гоголь-центре», где музыканты представляли свои версии произведений Аллы Борисовны.