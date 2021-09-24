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Манижа выпустила мини-альбом «Russian Woman Show» вместе с Кириллом Рихтером

Виктория Шанина
Сегодня в 11:43

Манижа выпустила EP «Russian Woman Show» вместе с композитором и пианистом Кириллом Рихтером. Это первый концертный мини-альбом в дискографии певицы.

На пластинке пять лайв-треков — «Самолеты», «Держи меня земля», «Vanya», «Stand Up» и «Russian Woman». С последним Манижа выступала на «Евровидении-2021» от России.

Сингл «Самолеты» — это кавер на малоизвестную песню Аллы Пугачевой «Самолеты улетают» из альбома «Пришла и говорю» 1987 года. Пугачева дала Маниже разрешение исполнять свою композицию после спектакля-концерта «Наша Алла» в «Гоголь-центре», где музыканты представляли свои версии произведений Аллы Борисовны.

Главная премьера нового EP — песня «Stand Up». Манижа начала писать ее самостоятельно много лет назад, пытаясь вырваться из токсичного любовного треугольника. За последний год певица стала гораздо увереннее в себе и в августе 2021-го наконец дописала финальные строчки.

Тогда же прошел совместный живой концерт Манижи и Кирилла Рихтера в Нижнем Новгороде, где певица впервые исполнила «Stand Up». Выступление прошло в рамках празднования 800-летия города.

«Мне очень близка лирическая героиня Манижи, ее песни, вдохновленные разносторонним культурным бэкграундом и превращенные в совершенно актуальный и удивительный микс. Манижа — настоящий профессионал. Мы дружим, но сотворчество всегда сложнее. Я благодарен команде агентства Catharsis за этот опыт совместного выступления. У меня даже появилось желание создать вокальный цикл».
Кирилл Рихтер

«Мое большое профессиональное чувство доброты и любви к Кириллу Рихтеру вызревало давно. Мы много раз обсуждали возможность сделать что‑то вдвоем, и в итоге сложился волшебный концерт, который хочется продлить и сохранить надолго вместе с этим EP», — поделилась Манижа.

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