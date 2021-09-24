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«Роскосмос» объявил тендер на 1,7 млрд рублей на организацию высадки на Луну

Семён Гудошников
Сегодня в 9:39

«Роскосмос» объявил тендер на научно-исследовательские работы для пилотируемых полетов на Луну, включая высадку человека на ее поверхность. Это следует из документа, опубликованного на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 1,7 млрд рублей, сроки выполнения — 2022–2025 годы. Подрядчик должен разработать требования к ракетам, космическим кораблям, луноходу, обитаемому модулю лунной базы и остальным технологиям и системам, необходимым для высадки на спутник Земли.

Российская лунная программа рассчитана до 2040 года. До 2025-го планируется облет Луны на новом российском пилотируемом корабле «Орел» в беспилотном режиме и отправка на спутник Земли автоматической станции. Пока неясно, будет ли завершена работа над сверхтяжелой лунной ракетой, которая, как планировалось, должна обеспечить регулярные экспедиции на Луну.

15 сентября в ракетно-космическом центре «Прогресс» сообщили, что прекратили проектирование «Енисея» — ракеты, которая создавалась для этих целей. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, однако, заявлял, что работы не останавливались.

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