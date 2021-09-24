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На Эльбрусе из‑за непогоды погибли трое альпинистов. 14 человек спасли, еще двоих разыскивают

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:26

На Эльбрусе 19 альпинистов запросили помощь из‑за ухудшения погодных условий при восхождении. Спасателям удалось найти 17 человек, трое из них погибли. Об этом сообщил ТАСС.

Группа альпинистов располагалась на высоте 5400 метров. В нее входили жители разных регионов России, отметили в МЧС. Все спортсмены были зарегистрированы. На момент усиления ветра, по предварительной информации, у одного из участников экспедиции была травмирована нога.

«Из 19 человек мы гарантировано знаем, что 14 человек живые, сейчас спасатели их спускают. Еще два человека — знаем, где находятся, знаем, что живые, сейчас к ним пробиваются спасатели. Есть большая надежда, что будут живы», — сказал начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

В поисково-спасательной операции участвуют 40 спасателей и 12 единиц техники. Их работу осложняют порывы ветра до 40 м/с (по информации ТАСС, до 70 м/c), пурга, плохая видимость (не более метра) и холод. Температура в месте поиска сейчас составляет примерно -20 градусов.

СУ Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку. По информации Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО), сопровождавший альпинистов гид оставил их во время непогоды.

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге. Ниже нас наблюдаем два огонька, надеюсь, спасем и их, в настоящее время троих спустили», — заявил представитель ЭВПСО МЧС.

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