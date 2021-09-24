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Amazon Prime Video опубликовал трейлер ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:18

Стриминговый сервис Amazon Prime Video выпустит 15 октября ремейк популярного хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Трейлер уже появился на ютьюб-канале компании.

Ролик представляет героев нового сериала — группу молодых людей, которые после выпускной вечеринки попадают в аварию. Их машина сбивает пешехода — с этого же сюжетного поворота начинался и оригинальный слешер.

«Никто не узнает, что мы сделали», — говорит одна из девушек после того, как подростки избавляются от тела, как они считали, погибшего человека. Однако спустя год всем свидетелям начинают поступать загадочные угрозы.

«Даже если кто‑то знает о том, что случилось, они не смогут доказать это», — успокаивает друзей героиня. Однако, судя по всему, приятелям стоит опасаться не уголовного преследования, а чего‑то гораздо более зловещего.

Сценарий шоу написала Сара Гудман на основе романа Лоис Дункан. Продюсерами выпустили Нил Х.Мориц, Павун Шетти, Джеймс Ван, Махаэль Клир, Роб Хакетт, Эрик Фейг, Питер Губер,Шей Хатте, Крейг Уилльям Макнилл и все та же Сара Гудман.

Главные роли в сериале исполнили Мэдисон Айсмен («Девушка, которая боялась дождя»), Бриэнн Тджу («Крик»), Иезекиль Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморузо, Фиона Рене, Кэсси Бек, Брук Блум («Жутко громко и запредельно близко») и Билл Хек («Баллада Бастера Скраггса»).

Оригинальный слешер вышел в 1997 году. Его снял Джим Гиллеспи. В фильме снялись Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Последние двое появились спустя год в сиквеле Дэнни Кэннона.

Сильвен Уайт выпустил в 2006 году также третью часть франшизы под названием «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом», однако она не добилась такого успеха, как предыдущие две картины.

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