Глава СК: к стрельбе в школах приводит «деструктивное влияние интернета». В Кремле с этим согласны

По словам Бастрыкина, подростки «ориентируются на героев компьютерных игр, которые решают проблемы „просто“ — ликвидируя оппонента». Они не получают необходимый уровень воспитания и культуры, а главной целью становится «получение любым путем материального достатка», сказал глава СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что к стрельбе в учебных заведениях приводит «деструктивное влияние интернета». Свое мнение на эту тему он высказал в интервью ТАСС.

Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги. <…> В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру.

Александр Бастрыкин назвал пять мер, которые помогут решить проблему. Он уверен, что необходимо изменить систему образования, внедрить систему психологического тестирования, начать поощрять детские и молодежные движения, а также ввести правила по защите «молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию» и ограничения контента на федеральных каналах.

«[Нужно] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — заявил Бастрыкин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал предложение об ограничении демонстрации жестоких сцен. Он отметил, что «это реальность, которую мы должны признать» и тема нуждается в серьезном обсуждении.

«Абсолютно доказано психологами и специалистами: конечно, нахождение в доступе, даже в не совсем широком доступе, для массового пользователя кадров, где показывается насилие, и использование этого в компьютерных играх и так далее провоцирует различные реактивные состояния с психологической точки зрения», — сказал Песков.

Проблема широко обсуждается на фоне трагедии, произошедшей в Перми 20 сентября. В этот день студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате нападения погибли 6 человек — 4 студента, выпускница и известный в регионе врач-эндоскопист.

Число пострадавших достигло 43 человек, 11 из них находятся в стационарах в удовлетворительном состоянии. Как минимум 19 человек получили огнестрельные ранения, некоторые пострадали, выпрыгнув из окна.