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Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего ВМФ Великобритании — как у Джеймса Бонда

Виктория Шанина
Сегодня в 13:54

Английскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте военно-морского флота.

Такое же звание носит Джеймс Бонд, которого Крейг сыграл в последних пяти частях франшизы. В их числе «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“», «007: Спектр» и «Не время умирать».

«Назначение командующего Крейга почетным офицером отражает его личную поддержку вооруженных сил Великобритании и связывает ее с наследием, созданным под видом вымышленного британского секретного агента», — пишет пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

© royalnavy/Instagram

В сообщении отмечается, что почетные офицеры Королевского флота «обладают богатым опытом и по-своему вносят свой вклад в укрепление связей военно-морского флота с общинами, которым он служит». По словам адмирала Энтони Дэвида Радакина, Крейг выступает в качестве посла и защитника военнослужащих, распространяя информацию о работе флота.

«Для меня большая честь быть назначенным на звание почетного командира старшего звена», — заявил Крейг.

В «Не время умирать» Дэниел Крейг в последний раз сыграет секретного агента Джеймса Бонда. Продюсер Барбара Броколли рассказывала, что это «кульминация его работы над этим персонажем, так как в „Не время умирать“ сходятся все сюжетные линии».

Мировая премьера картины состоится 28 сентября в лондонском Альберт-холле. В российском прокате «Не время умирать» появится 7 октября.

В конце августа вышел финальный трейлер боевика. По сюжету Бонд оставил службу и переехал на Ямайку, но его старый друг (агент ЦРУ Феликс Лейтор) просит агента 007 спасти похищенного ученого. Миссия оказывается тяжелее, чем казалось, и главный герой попадает в ловушку к таинственному злодею Люциферу Сафину, в руках у которого опасное технологическое оружие.

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