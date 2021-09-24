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Вышла новая версия трека «How Will I Know» Уитни Хьюстон

Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

Британская электрогруппа Clean Bandit выпустила ремикс на трек «How Will I Know» Уитни Хьюстон. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Обновленная версия диско-хита стала еще более яркой и энергичной. Clean Bandit предупредили фанатов: «Будьте готовы танцевать».

«Мы были удивлены, что нас попросили сделать ремикс на легендарную Уитни Хьюстон и ее „How Will I Know“, и это для нас большая честь», — написали музыканты в своем инстаграме.

Впервые сингл «How Will I Know» появился в рамках альбома «Whitney Houston» в 1986 году. Песня продержалась две недели на первой строчке Billboard Hot 100 и стала первым треком в карьере Хьюстон, который возглавил чарты в Канаде. Клип, снятый режиссером Брайаном Грантом, принес артистке премию MTV Video Music Awards.

Авторы песни Джордж Меррилл и Шеннон Рубикам изначально создали ее для Джанет Джексон. Однако певица отказалась от аудиодорожки, и Уитни Хьюстон совместно с продюсером Нарада Майкл Уолден забрала «How Will I Know» себе, написав собственный текст.

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