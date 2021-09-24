«Сансара» представила новый альбом «Станция „Отдых“»

Саша Гарин и группа «Сансара» выпустили новый альбом «Станция „Отдых“». Это 10 песен о любви, одиночестве, смерти и вечной юности. Послушать пластинку можно на всех популярных стриминговых сервисах или купить на CD и виниле.
При записи музыканты вдохновлялись группами The Stranglers, Gorillaz, Arcade Fire и «Аквариум», а также творчеством Канье Уэста и фильмом «Трудности перевода» Софии Копполы. Саша Гарин называет релиз своего рода вольной реминисценцией повести «Желтая стрела» Виктора Пелевина.
Продюсерами записями выступили Антон Макаров и Феликс Бондарев (песня «Ламбада»).
Первые презентации пластинки пройдут 29 октября в Екатеринбурге («Фабрика») и 4–5 ноября в Москве («Мумий Тролль Music Bar»).
Группа «Сансара» образована в Екатеринбурге в 1997 году. «Станция „Отдых“» — их 12-й студийный альбом, прошлый — «Мы станем лучше» — вышел в 2019 году, посмотрите клип на одну из песен с него.