«Сансара» представила новый альбом «Станция „Отдых“»

Саша Гарин и группа «Сансара» выпустили новый альбом «Станция „Отдых“». Это 10 песен о любви, одиночестве, смерти и вечной юности. Послушать пластинку можно на всех популярных стриминговых сервисах или купить на CD и виниле.

При записи музыканты вдохновлялись группами The Stranglers, Gorillaz, Arcade Fire и «Аквариум», а также творчеством Канье Уэста и фильмом «Трудности перевода» Софии Копполы. Саша Гарин называет релиз своего рода вольной реминисценцией повести «Желтая стрела» Виктора Пелевина.

Продюсерами записями выступили Антон Макаров и Феликс Бондарев (песня «Ламбада»).