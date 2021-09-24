перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России будут выявлять потенциальных шутеров по письменным работам. На это выделят 1,6 млрд рублей 10:49
Маньяк и погони под «Brutal» Оливии Родриго: трейлер сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 10:43
«Увула» выпустили трек «Увидел другой» из нового альбома 9:50
«Роскосмос» объявил тендер на 1,7 млрд рублей на организацию высадки на Луну 9:39
Ozon планирует запустить свой онлайн-кинотеатр 9:06
Amazon Prime Video/YouTube
Amazon Prime Video опубликовал трейлер ремейка «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» 2:18
На Эльбрусе из‑за непогоды погибли трое альпинистов. 14 человек спасли, еще двоих разыскивают 1:26
Супермодель Линда Евангелиста рассказала, как процедура криолиполиза «жестоко изуродовала» ее 0:22
Джонни Депп осудил «культуру отмены» на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Там он получил почетный приз Вчера в 23:19
Принцесса Диана опаздывает на встречу с королевой и боится покушения в трейлере фильма «Спенсер» Вчера в 22:04
В Нижегородской области пройдет фестиваль «Выкса | Арт-овраг» Вчера в 21:18
Новый клип Radiohead, «Вписка» в гостях у Гордона и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
Умер британский режиссер Роджер Мичелл. Он снял «Ноттинг-Хилл» и «Доброе утро» Вчера в 20:14
Генпрокуратура потребовала блокировать все сайты, распространяющие информацию ФБК* Вчера в 19:36
Актрису, сыгравшую представительницу МВД в роликах про Виталия Наливкина, арестовали на 10 суток Вчера в 19:20
Пресс-материалы
Фестиваль актуального научного кино начнется в Москве 24 сентября Вчера в 18:55
В Москве пройдет ГУМ-янгтаймер-ралли «Большая прогулка». Оно будет посвящено 1990-м годам Вчера в 18:26
В сети появился первый трейлер фильма «Кошачьи миры Луиса Уэйна». В главной роли Бенедикт Камбербатч Вчера в 18:25
Глава следственного управления СК по Пермскому краю покончил с собой Вчера в 18:05
«Кинопоиск» экранизирует романы-бестселлеры Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли Вчера в 17:51
Отключить рекламу

В России будут выявлять потенциальных шутеров по письменным работам. На это выделят 1,6 млрд рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 10:49

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), созданная по поручению Владимира Путина, займется выявлением информации, которая может склонить детей к действиям, представляющим угрозу их жизни или жизни окружающих. Из федерального бюджета на это планируют выделить 1,6 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на проект трехлетнего бюджета.

В пояснительной записке к документу уточняется, что средства пойдут на разработку программного обеспечения для анализа письменных работ учащихся. Программа должна определять склонность к социально опасному и деструктивному поведению. Деньги будут выделять до 2024 года в рамках федерального проекта «Социальная активность». Исходя из данных Федерального казначейства, в 2021 году ЦИСМ уже были выделены почти 245 млн рублей на эти цели, но они еще не перечислены.

По словам экспертов, в основе такого ПО может лежать нейросеть, обученная на большом количестве текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями. Психологи должны указать разработчикам, какие именно слова или паттерны обычно указывают на девиантное поведение. При этом стоит определиться, машинописный или рукописный текст будет анализировать система. Во втором случае потенциальную опасность можно определить и через почерк, а не только через слова.

За исполнение проекта «Социальная активность» ответственна Росмолодежь. Там не ответили, как будет обеспечиваться защита персональных данных несовершеннолетних и будет ли информация о них поступать в правоохранительные органы.

«Создание такой системы на базе некоммерческой организации, пусть и с госучастием, — сомнительное мероприятие, так как неясно, как будет обеспечиваться защита и сохранность данных несовершеннолетних», — сказал директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.

АНО «Цисм» создали в 2018 году по поручению Владимира Путина после стрельбы в колледже в Керчи. На сайте центра сказано, что его задача — выявлять контент, «связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями». После шутинга в Пермском университете глава АНО «ЦИСМ» Денис Заварзин оценил количество аккаунтов в соцсетях, которые «хотя бы один раз касались» деструктивного контента, в 61 миллион.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Люди
Владимир Путин
Иван Бегтин
Денис Заварзин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить