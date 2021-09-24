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«Электрофорез» и Женя Меркель выпустили сингл «По разбитым зеркалам»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:04

Синти-поп-дуэт «Электрофорез» выпустил новый трек «По разбитым зеркалам» совместно с Женей Меркель.

Макси-сингл посвящен расставанию. «Я не буду притворяться, будто мы с тобой друзья. Я и ты теперь чужие, ты довольна, я — одна», — поет Меркель.

Авторами текста выступили основатели группы Виталий Талызин и Иван Курочкин. С 2012 года они выпустили три полноформатных альбома, шесть мини-альбомов и десять синглов. Изначально группа писала экспериментальную электронику, а впоследствии пришла к мрачному синти-попу и дарквейву.

Последний альбом «Электрофореза» под названием «505» вышел в начале февраля, на нем 13 треков. Вокалист группы Иван Курочкин отмечал, что это первый «настоящий альбом, а не сборник треков».

Ранее «Афиша Daily» поговорила с участниками «Электрофореза» о «505», Петербурге, русском роке и событиях в стране, а также попросила их прокомментировать песни с последнего альбома.

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