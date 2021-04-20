Apple выпустила iPad Pro с процессором M1

IT-компания Apple анонсировала выход iPad Pro, оснащенного процессором M1 — тем же, что появился на новом iMac. Планшет будет самым мощным среди всех аналогов.

iPad Pro будет поддерживать 5G, обладать широкоугольной камерой и функцией фокусировки для съемки при плохом освещении. Дисплей будет содержать более чем 10 тыс. мини-LED-устройств. Новинка будет поддерживать технологию Dolby Atmos.

Создатели видеороликов смогут редактировать и монтировать HDR-контент на новом планшете. Фактически, возможности нового iPad в работе с визуальным контентом будут не меньше, чем у полноценных ноутбуков.