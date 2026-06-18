Александр Овечкин снялся в камео в финальной серии нового сезона «Беспринципных»

Александр Овечкин появился в финальной серии 5-го сезона сериала «Беспринципные», которая вышла на «Кинопоиске». Актер сыграл собеседника Славика, героя Павла Деревянко, который постоянно пытается завлечь своими историями самых разных знаменитостей.
В предыдущих сезонах в этой роли себя попробовали писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, непосредственный автор «Беспринципных рассказов» Александр Цыпкин, певец и продюсер Тимати, а также журналист и писатель Владимир Познер.
Премьера пятого сезона состоялась 30 апреля. Продолжение собрало всех звезд проекта, в числе которых: Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Павел Деревянко, Анна Слю, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Ирина Пегова, Ксения Утехина, Максим Лагашкин, Игорь Верник, Александра Ребенок, Павел Ворожцов и Марина Доможирова. Среди новых участников «Беспринципных» в пятом сезоне можно увидеть Ольгу Дибцеву, Алену Хмельницкую, Лео Канделаки, Александра Мизева, Зою Фуць, Екатерину Кабак и Михаила Гребенщикова.
Над продолжением работали два режиссера: Заур Засеев («Беспринципные в Питере») и Тина Баркалая («Жемчуг»). Авторы сценария: Александр Цыпкин, Екатерина Богомолова, Владимир Васильев, Илья Мотовилов, Иван Авсеенко, Юлия Абрамчик. Продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук, Дарья Капля.