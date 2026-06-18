Том Холланд в новом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Аналитики: кошки в России чаще всего теряются в июле–августе, а собаки — в начале января
Выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие»
Netflix закрыл сериал «The Boroughs» братьев Даффер после первого сезона
Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года
Бювар с автографом Николая II и собрание сочинений Александра Островского выставили на торги
Как снимали «Одиссею» Кристофера Нолана: вышел новый проморолик с комментариями актеров и режиссера
Вагнер Моура ведет переговоры об участии в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью
Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»
Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга
Умерла актриса Дейви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»
Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в парке Горького
Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе
Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»
В Китае появились круизы «в никуда»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival
Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»
Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет
Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс
В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Прокуратура запросила три года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной
Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали
Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации
200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году
Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»
Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году

Том Холланд в новом трейлере фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Marvel Studios

На ютуб-канале «Spider-Man» появился новый трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Премьера состоится 31 июля.

Фильм расскажет о повзрослевшем и одиноком Питере Паркере. Спустя годы после того, как мир забыл его имя, он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, параллельно сталкиваясь с опасной эволюцией своих сверхспособностей.

Видео:&nbsp;«Spider-Man»

В картине также снялись Зендая и Джейкоб Баталон. Среди новых актеров — Сэди Синк, Джон Бернтал в роли Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона. Недавно Marvel опубликовала бэкстейдж-видео фильма, в котором режиссер Дестин Дэниел Креттон и исполнитель главной роли Том Холланд рассказывают о процессе съемок.

Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон. Съемки начались в августе 2025 года.

Ранее Холланд высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». «Кто бы ни стал следующим героем — Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, — я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я смог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат», — сказал актер.

Расскажите друзьям