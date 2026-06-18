Netflix закрыл сериал «The Boroughs» братьев Даффер после первого сезона

Netflix решил завершить научно-фантастический сериал «The Boroughs», исполнительными продюсерами которого стали создатели «Очень странных дел» братья Даффер. Эта новость стала неожиданностью, поскольку создатели планировали снять два или три сезона шоу, пишет Deadline.
Кроме того, по словам источников, уже была сформирована команда сценаристов для второго сезона — стандартная практика для многих популярных сериалов. В продолжении должны были вновь появиться Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Денис О’Хэр, Кларк Питерс и Билл Пуллман.
Первый сезон стартовал 21 мая. Он получил положительные отзывы критиков, но невысокие рейтинги.
Действие в «The Boroughs» разворачивается в, казалось бы, идеальном сообществе пенсионеров. По сюжету недавно переехавший житель, переживающий утрату, сталкивается с чудовищным существом.
Это побуждает его объединиться с разношерстной командой неожиданных героев. Вместе они раскрывают темный секрет, доказывающий, что их золотые годы гораздо опаснее, а сами они гораздо сильнее, чем кто-либо мог предположить. Братьев Даффер рассказывали, что их давно вдохновлял фильм «Кокон», и они мечтали о серьезной, не комедийной истории о пожилых людях, сталкивающихся с невероятными испытаниями.