Netflix закрыл сериал «The Boroughs» братьев Даффер после первого сезона

Кроме того, по словам источников, уже была сформирована команда сценаристов для второго сезона — стандартная практика для многих популярных сериалов. В продолжении должны были вновь появиться Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Денис О’Хэр, Кларк Питерс и Билл Пуллман.