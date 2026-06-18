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Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно

Афиша Daily
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Фото: из соцсетей

Блогера Сашу Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу 900 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС. У нее также конфисковали 115 млн рублей.

Ее признали виновной в отмывании 127 млн рублей. Обвинение запрашивало для блогера три года в исправительной колонии общего режима с конфискацией 115 млн рублей. 

Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерши от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.

Утверждалось, что она получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть средств, купив объект недвижимости в Москве. В прошлом году адвокат Михаил Мушаилов заявил, что у Митрошиной нет своего имущества, все было продано ради оплаты налогов. Он отметил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 млн. Под домашним арестом блогерша находится с марта 2025 года.

В суде Митрошина частично признала вину. По словам Александры, она не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег. «Я просто купила квартиру для себя, не вкладывая в это никакого умысла и даже не подозревая, что это может быть расценено как преступление. И выплатила налоговую недоимку сразу же, как только мне дали такую возможность», — говорила Митрошина.

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