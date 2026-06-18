«Кошка территориальна и ориентируется по запахам, а не по людям. Стоит ей оказаться за пределами знакомой территории — в подъезде, на даче, во дворе после падения из окна — и она входит в состояние острого стресса, при котором даже знакомые ориентиры перестают работать. Испуганная кошка не бежит домой, она прячется: забивается в подвалы, под машины, в гаражи и может неделями не отзываться даже на голос хозяина.