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Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года

Афиша Daily
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Фото: freestocks/Unsplash

Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу в России с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад Минцифры России.

«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии „Писатель“. Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте доклада.

Согласно документу, профессиональный писатель должен знать русский язык, историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы и их основные этапы эволюции. В трудовые функции писателей входят создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка. 

В «трудовые действия» писателей, которые создают литературные произведения, входят написание, первичное редактирование, корректировка, а также подготовка текста для передачи в издательство. Кроме того — подготовка его журнального варианта.

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