Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года

«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии „Писатель“. Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте доклада.



Согласно документу, профессиональный писатель должен знать русский язык, историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы и их основные этапы эволюции. В трудовые функции писателей входят создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка.



В «трудовые действия» писателей, которые создают литературные произведения, входят написание, первичное редактирование, корректировка, а также подготовка текста для передачи в издательство. Кроме того — подготовка его журнального варианта.