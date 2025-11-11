Лауреатом Букера стал Дэвид Салэй

«Не думаю, что я когда-либо читал роман, который так искусно использует пустое пространство страницы. Автор, Дэвид Салэй, словно приглашает читателя заполнить это пространство, наблюдать, почти создавать персонаж вместе с ним. Слог лаконичен, и в этом его главная сила. Каждое слово имеет значение, даже промежутки между словами имеют значение. Эта книга — о жизни, о странностях существования, и, читая ее, перелистывая страницы, мы радуемся, что живы, что читаем, переживаем этот необыкновенный, уникальный роман», ― описал произведение Дойл.