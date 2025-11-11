Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток, который занимала с 1998 года
В Красногорске обрушилась часть горнолыжного комплекса «Снежком». Есть пострадавшие
Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни попали в топ-10 в шести десятилетиях
Найдены фрагменты метеорита, пролетевшего над Москвой
В США к премьере «Иллюзии обмана-3» выпустили ведро для попкорна с оптической иллюзией
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
В норвежской галерее пять дней не замечали пропажу скульптуры
У «Супермена» появится сериальный спин-офф про журналиста Джимми Олсена
Роуэн Аткинсон в трейлере комедийного сериала «Человек против младенца»
92-летнего американца признали старейшим действующим сантехником в мире
Брендан Фрейзер спродюсировал документальный фильм «Спасение Супермена»
Меган Маркл выпустит рождественский спешел на Netflix
Эшли Грин снимется в медицинской драме «Один на миллион»
Николь Кидман снимется в новом хорроре режиссера «Собирателя душ» Осгуда Перкинса
Суд освободил экс-президента Франции Николя Саркози из тюрьмы. Он провел там три недели
Гендиректор Би-би-си Тим Дейви ушел в отставку из‑за скандала с документальным фильмом о Трампе
Ремейк «Баффи — истребительницы вампиров» выйдет в 2026 году
Премьеру «Поймать монстра» перенесли на 18 декабря
Глен Пауэлл в финальном трейлере «Бегущего человека» по книге Стивена Кинга
Умер сооснователь хеви-метал-группы Savage Крис Брэдли
Гости кинофестиваля Beat Weekend 2025 смогут обсудить фильмы с искусствоведами и режиссерами
Форум «Культура. Медиа. Цифра» собрал 8000 участников
Тейлор Момсен и Джим Кэрри встретились впервые спустя 25 лет после премьеры «Гринча»
В московских музеях появятся зоны для питомцев
Wildberries запустил дипфейк-детектор
«Аэрофлот» бесплатно перевезет сноуборд, горные лыжи, сап и доску для серфинга
Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола продал частный остров из‑за финансовых трудностей
В России вырастут выплаты по больничным листам

Лауреатом Букера стал Дэвид Салэй

Фото: Anadolu/Getty Images

Букеровскую премию 2025 года получил Дэвид Салэй за роман «Плоть». Об этом говорится на сайте награды. Салэй стал первым автором венгеро-британского происхождения, удостоенным Букера.

Его книгу выбрало жюри под председательством Родди Дойла, обладателя премии 1993 года. Впервые в истории награды лауреат возглавил жюри. Салэй получил приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов и статуэтку, которую ему вручила прошлогодняя лауреатка Саманта Харви. 

«Члены жюри обсуждали шесть книг, вошедших в шорт-лист, более пяти часов. Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была „Плоть“ — из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но читать ее — одно удовольствие», — отметил Дойл.

«Плоть» ― шестой роман Дэвида Салэя. Книга рассказывает о жизни молодого венгра Иштвана, который проходит путь от венгерского спального района до роскошных особняков лондонской элиты. Под воздействием событий, выходящих из-под контроля героя, его жизнь начинает рушится. 

«Не думаю, что я когда-либо читал роман, который так искусно использует пустое пространство страницы. Автор, Дэвид Салэй, словно приглашает читателя заполнить это пространство, наблюдать, почти создавать персонаж вместе с ним. Слог лаконичен, и в этом его главная сила. Каждое слово имеет значение, даже промежутки между словами имеют значение. Эта книга — о жизни, о странностях существования, и, читая ее, перелистывая страницы, мы радуемся, что живы, что читаем, переживаем этот необыкновенный, уникальный роман», ― описал произведение Дойл. 

В этом году жюри Букера рассмотрело 153 книги, написанные на английском языке авторами любой национальности и опубликованные в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года. Салэй уже входил в шорт-лист награды в 2016 году.

В 2024-м Букеровскую премию получила британская писательница Саманта Харви за роман «Орбита» о шести астронавтах на МКС. 

Расскажите друзьям