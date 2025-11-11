Лауреатом Букера стал Дэвид Салэй

Букеровскую премию 2025 года получил Дэвид Салэй за роман «Плоть». Об этом говорится на сайте награды. Салэй стал первым автором венгеро-британского происхождения, удостоенным Букера.
Его книгу выбрало жюри под председательством Родди Дойла, обладателя премии 1993 года. Впервые в истории награды лауреат возглавил жюри. Салэй получил приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов и статуэтку, которую ему вручила прошлогодняя лауреатка Саманта Харви.
«Члены жюри обсуждали шесть книг, вошедших в шорт-лист, более пяти часов. Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, была „Плоть“ — из-за ее уникальности. Мы никогда не читали ничего подобного. Во многих отношениях это мрачная книга, но читать ее — одно удовольствие», — отметил Дойл.
«Плоть» ― шестой роман Дэвида Салэя. Книга рассказывает о жизни молодого венгра Иштвана, который проходит путь от венгерского спального района до роскошных особняков лондонской элиты. Под воздействием событий, выходящих из-под контроля героя, его жизнь начинает рушится.
«Не думаю, что я когда-либо читал роман, который так искусно использует пустое пространство страницы. Автор, Дэвид Салэй, словно приглашает читателя заполнить это пространство, наблюдать, почти создавать персонаж вместе с ним. Слог лаконичен, и в этом его главная сила. Каждое слово имеет значение, даже промежутки между словами имеют значение. Эта книга — о жизни, о странностях существования, и, читая ее, перелистывая страницы, мы радуемся, что живы, что читаем, переживаем этот необыкновенный, уникальный роман», ― описал произведение Дойл.
В этом году жюри Букера рассмотрело 153 книги, написанные на английском языке авторами любой национальности и опубликованные в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года. Салэй уже входил в шорт-лист награды в 2016 году.
В 2024-м Букеровскую премию получила британская писательница Саманта Харви за роман «Орбита» о шести астронавтах на МКС.