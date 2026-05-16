Очереди, давка и отмены продаж: коллаборация Audemars Piguet и Swatch вызвала мировой ажиотаж

Запуск коллекции Audemars Piguet x Swatch Royal Pop вызвал массовые очереди, давку и отмену продаж в разных странах мира. Из-за проблем с безопасностью магазины Swatch в разных городах были вынуждены закрыться еще до начала продаж.

В ОАЭ компания официально отменила запуск коллекции в Dubai Mall и Mall of the Emirates. В заявлении Swatch UAE говорится, что решение приняли «в связи с соображениями безопасности». Крупнейший торговый центр мира оказался переполнен людьми, желавшими купить новую модель часов.

Похожие ситуации происходили и в других странах. В Индии власти Нью-Дели и Мумбаи остановили открытие магазинов из-за отсутствия контроля над толпой. В Сингапуре магазин успел продать только 40 экземпляров, после чего закрылся, оставив сотни людей, стоявших в очереди более суток, без покупки.

В Лондоне толпа покупателей ворвалась в торговый центр Battersea Power Station сразу после открытия дверей, а в Ливерпуле полиции пришлось сдерживать недовольных посетителей после закрытия магазина. 

В Милане очевидцы сняли потасовки между охраной и покупателями, а в Барселоне власти заранее направили к магазину спецподразделения полиции и решили вовсе не открывать точку продаж.

На фоне ажиотажа Swatch и Audemars Piguet пока не дали официальных комментариев о происходящем. При этом в Швейцарии запуск все же состоялся. В Женеве ситуацию возле магазинов контролировала полиция.

Royal Pop называют самым громким часовым релизом со времен MoonSwatch 2022 года. Коллекция состоит из восьми ярких моделей, вдохновленных часами Swatch Pop 1980-х годов и дизайном культовых Royal Oak Джеральда Дженты. Часы выполнены из биокерамики и оснащены автоматическим механизмом Sistem51. Стоимость моделей начинается от 445 долларов.

