В Индии отменили концерт Канье Уэста, который должен был состояться 23 мая в Нью-Дели. Об этом в соцсетях рассказал промоутер шоу White Fox.
По его словам, выступление скандального рэпера перенесли «в соответствии с рекомендациями по безопасности и директивами, изданными обеспокоенным правительством и правоохранительными органами».
В сообщении отмечается, что шоу «должно было стать одним из крупнейших концертных мероприятий, когда-либо проводившихся в Индии». На его подготовку и планирование ушло несколько месяцев.
Организаторы пообещали возврат денег за билеты всем, кто купил их через официального билетного партнера. Его осуществят в течение пяти-семи дней.
«Мы в настоящее время работаем с командой артиста, чтобы определить новую дату и место проведения [концерта]», — добавил промоутер.
Канье никак не прокомментировал отмену концерта. В мае он планирует выступить в Стамбуле. На июнь у рэпера запланированы два концерта в Нидерландах и шоу в Тбилиси.