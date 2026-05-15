Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане

Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты
Сэм Рейми поставит фильм «Магия» по роману Уильяма Голдмана
Уве Болл снимет фильм «23 года спустя — Замок мертвых»
Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая Маска»
В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей
McDonald's в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола
Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»
В Индии отменили концерт Канье Уэста
Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»
В «Электротеатре Станиславский» покажут «Ужин в ПомПеях»
Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну
Wildberries открыл первые фирменные отели в Турции
Марион Котийяр в первом тизере «Кармы» Гийома Кане
Смотрим дублированный трейлер «Дня рождения» ― драмы с Уиллемом Дефо, которая выходит в РФ
The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»
«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании
«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250
Драму «Станция», которую продюсировали Okko и «Среда», покажут на Каннском фестивале
Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо
Бритт Лоуэр и Инга Ибсдоттер Лиллеос снимутся в «Zero K» Майкла Алмерейды
На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов
Дуа Липа выложит концертный фильм с тура «Radical Optimism» в открытый доступ
В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни
Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин
Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет уже в 2027 году

Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: WPA Pool/Getty Images

Студия Archewell принца Гарри и Меган Маркл разрабатывает художественный фильм для Netflix, основанный на военных мемуарах Адама Джоуэтта «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege». Об этом сообщил Deadline.

Сценарий напишет Мэтт Чарман, номинант на премию «Оскар» за работу над фильмом «Шпионский мост». Он расскажет о роте Easy — спешно собранном и недоукомплектованном подразделении из парашютистов и стрелков Королевского ирландского полка.

По сюжету, действие разворачивается в июле 2006 года в авгунской провинции Гильменд. Роте поручают удерживать центр района Муса-Кала любой ценой — и в течение 21 лня солдаты отражают атаки талибов, находясь в ветхом здании и будучи отрезанными от внешнего мира.

Проект описывают как эмоциональную историю в духе фильмов «Черный ястреб» и «Мост через реку Квай». Тема особенно близка принцу Гарри, который сам дважды проходил службу в Афганистане, в том числе в провинции Гильменд. Гарри и его супруга Меган выступят продюсерами фильма наряду с Трейси Райерсон.

Экранизация мемуаром Адама Джоуэтта будет не единственной полнометражной лентой, которую выпустит Archewell на Netflix. Студия также разрабатывает адаптацию романа «The Wedding Date» сценаристки Трейси Оливер и экранизацию бестселлера Кейли Форчун «Meet Me At The Lake».

Расскажите друзьям