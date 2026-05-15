Принц Гарри и Меган Маркл экранизируют книгу Адама Джоуэтта о войне в Афганистане

Студия Archewell принца Гарри и Меган Маркл разрабатывает художественный фильм для Netflix, основанный на военных мемуарах Адама Джоуэтта «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege». Об этом сообщил Deadline.
Сценарий напишет Мэтт Чарман, номинант на премию «Оскар» за работу над фильмом «Шпионский мост». Он расскажет о роте Easy — спешно собранном и недоукомплектованном подразделении из парашютистов и стрелков Королевского ирландского полка.
По сюжету, действие разворачивается в июле 2006 года в авгунской провинции Гильменд. Роте поручают удерживать центр района Муса-Кала любой ценой — и в течение 21 лня солдаты отражают атаки талибов, находясь в ветхом здании и будучи отрезанными от внешнего мира.
Проект описывают как эмоциональную историю в духе фильмов «Черный ястреб» и «Мост через реку Квай». Тема особенно близка принцу Гарри, который сам дважды проходил службу в Афганистане, в том числе в провинции Гильменд. Гарри и его супруга Меган выступят продюсерами фильма наряду с Трейси Райерсон.
Экранизация мемуаром Адама Джоуэтта будет не единственной полнометражной лентой, которую выпустит Archewell на Netflix. Студия также разрабатывает адаптацию романа «The Wedding Date» сценаристки Трейси Оливер и экранизацию бестселлера Кейли Форчун «Meet Me At The Lake».