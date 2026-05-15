Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты

Оливию Родриго раскритиковали в соцсетях из-за сценического костюма, в котором некоторые усмотрели сексуализацию образа детей.
8 мая на концерте для Spotify в Барселоне Родриго появилась в белом мини-платье фасона бебидолл с цветочным принтом и оборками. На артистке также были шорты-панталоны в тон.
Бебидолл — это свободный короткий фасон, напоминающий ночную рубашку или пеньюар. В последние месяцы певица часто обращается к этой эстетике: похожий силуэт появился в клипе «Drop Dead» и в промоматериалах к ее будущему альбому «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love».
Часть пользователей X и Instagram* решила, что такие наряды инфантилизируют 23-летнюю Родриго и сексуализируют образ ребенка. Некоторые комментаторы писали, что платье похоже на одежду для малышей, и его не стоит носить женщине, исполняющей «откровенные танцы». Один из вирусных постов о наряде певицы набрал десятки миллионов просмотров.
Фанаты Родриго встали на ее защиту. Они считают, что проблема не в платье, а в тех, кто автоматически видит в нем сексуальный подтекст.
Редактор Cosmopolitan тоже считает, что критики сами сексуализируют певицу: по мнению автора, бебидолл в случае Родриго скорее продолжает ее игривую, винтажную эстетику, чем намеренно провоцирует.
Rolling Stone написал, что массовое возмущение Родриго напоминает атаку ботов. Ее могут использовать, чтобы испортить публичный образ певицы перед выходом ее нового альбома. Журнал отметил, что пока нет доказательств скоординированной атаки на Родриго, но скандал выглядит искусственным: пользователи массово придираются к одному и тому же образу, создавая ощущение общего консенсуса.
На защиту певицы также встала Кортни Лав. «Можете примерить мои платья в стиле бебидолл», — написала она в соцсетях, напомнив, что в 1990-е сама часто носила похожие наряды. В ту эпоху платья бебидолл были частью эстетики гранжа и riot grrrl: их носили Лав, Кэт Бьелланд из Babes in Toyland и другие женщины — музыканты альтернативной сцены.
Сам фасон появился задолго до нынешнего спора. Его происхождение часто связывают с дизайнером нижнего белья Сильвией Педлар, которая в 1940-е разработала укороченную ночную сорочку на фоне нехватки тканей во время Второй мировой войны. Позднее бебидолл стал популярным благодаря фильму «Куколка» с Кэрролл Бейкер, а также работам Кристобаля Баленсиаги.
В 1960-е этот силуэт ассоциировался с молодежной модой, Твигги и Мэри Куант, а в 1990-е — с гранжем и альтернативным роком. Поэтому защитники Родриго считают, что ее образ отсылает не к детской одежде, а к истории женской моды, где «кукольный» силуэт часто использовался как способ переосмыслить мягкость, девичью эстетику и протест.