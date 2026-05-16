Для мюзикла про Паддингтона выпустят винил с «мармеладной начинкой»

Лейбл Blood Records, прославившийся вирусным винилом с «водой из ванны» по мотивам фильма «Солтберн», анонсировал новый релиз.
На этот раз компания выпустит пластинку с «мармеладной начинкой» для саундтрека мюзикла «Paddington: The Musical».
Внутри винила будет находиться жидкость, стилизованная под апельсиновый мармелад, с добавлением кусочков цедры. Релиз поступит в продажу 22 мая, и купить его можно будет онлайн только в лондонском театре Savoy Theatre, где идет постановка.
Мюзикл о Паддингтоне основан на книге Майкла Бонда «Медвежонок по имени Паддингтон» и современных экранизациях франшизы. За музыку и тексты отвечает Том Флетчер из McFly, а автором либретто выступила драматург Джессика Суэйл.
«Paddington: The Musical» уже получил семь премий Olivier Awards, девять наград WhatsOnStage Awards и приз Critics’ Circle Award как лучший новый мюзикл.