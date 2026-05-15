McDonald's в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола

Фото: McDonald's

Сеть McDonald's в Новой Зеландии представила спортивный напиток с необычным вкусом огуречного рассола. Об этом говорится в соцсетях бренда.

Как пишет Campaign Brief, идея появилась из-за того, что некоторые спортсмены якобы часто употребляют рассол во время судорог. Считается, что эта жидкость вызывает нервный рефлекс, который останавливает недуг. В соцсетях бренда сок также подают как изотоник — напиток, который помогает поддерживать водный баланс. 

Для реализации идеи сеть McDonald's объединилась с футбольным клубом «Окленд». Компания поставляет напиток игрокам «Окленда» и раздает его на трибунах во время игр. Сам сок берут из кухонных запасов сети.

«Мы постоянно замечали, как игроки тянутся за рассолом во время игр, и подумали, что у нас на кухнях полно его. Мне показалось, что это простой способ привлечь внимание нашего сообщества и профессиональных спонсоров к чему-то новому и, возможно, первому во всем мире», — рассказал Саймон Кенни, глава отдела коммуникаций сети в Новой Зеландии.

