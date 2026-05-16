В Екатеринбурге прошел забег невест. Одной из участниц сделали предложение на финише

Афиша Daily
Фото: @grinvich.official

В центре Екатеринбурга прошел забег в свадебных нарядах «Свадебный переполох». Об этом пишет E1.RU.

Мероприятие организовал торговый центр «Гринвич». Участники пробежали 200 метров по улице Вайнера — от Радищева до Куйбышева. Всего на старт вышли 290 невест и женихов: в платьях, фате, с букетами и другими свадебными атрибутами.

По словам организаторов, мероприятие готовили два месяца, а на его проведение потратили более 1 млн рублей. Среди участниц была екатеринбурженка Оля, сделала для забега платье в виде торта.

«Скоро начнется свадебный сезон, и мы хотим показать, как спорт помогает создавать и укреплять семьи. У нас есть пары, которые занимаются вместе — женихи и невесты, мужья и жены. Совместные тренировки действительно мотивируют и объединяют», — рассказала организатор забега, владелица кафе осознанного питания «Мы есть» и совладелица бегового клуба «Матча и патчи» Татьяна Заводовская.

Во время забега одна из участниц упала, запнувшись о платье, и ударилась локтем. Организаторы отметили, что заранее предупреждали участников о неровной поверхности трассы. По словам Заводовской, с девушкой все в порядке, на месте дежурили медики, скорая помощь и охрана.

Другой участнице ― Кристине ― на финише сделал предложение ее спутник Тимур. Девушка ответила согласием и призналась, что давно ждала этого момента.

Победителям забега подготовили призы. Женщины соревновались за бриллиант в 2 карата, а среди других подарков были образы от ателье и мужские костюмы.

