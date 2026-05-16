Верховный суд предложил сократить сроки за крупную покупку наркотиков без цели сбыта

Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за покупку, хранение, перевозку и изготовление наркотиков без цели сбыта. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. 

Сейчас по части 2 статьи 228 УК России за такие действия в крупном размере грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Верховный суд предлагает убрать нижний предел и сократить максимальный срок до 5 лет.

По части 3 той же статьи, касающейся особо крупного размера, предусмотрены сроки от 10 до 15 лет. Согласно законопроекту, максимальный срок сократится до 10 лет, а нижний предел также исчезнет.

Верховный суд также предлагает позволить впервые осужденным по части 2 статьи 228 УК РФ получить отсрочку отбывания наказания, если суд признает их «больными наркоманией». В этом случае осужденный должен будет пройти лечение и реабилитацию.

В пояснительной записке говорится, что в последние два десятилетия нормы о незаконном обороте наркотиков в России в основном ужесточались. Однако анализ судебной практики, по мнению Верховного суда, показывает необходимость «более взвешенного подхода» к наказанию, если дело не связано со сбытом наркотиков.

Авторы инициативы указывают, что такие преступления часто совершают люди с наркозависимостью. В Верховном суде считают, что возможность пройти лечение может стать для них важной частью ресоциализации и снизить риск повторных преступлений.

При этом в документе подчеркивается, что проект не предполагает «кардинальной либерализации». Его цель — снизить «избыточную репрессию» в отношении ограниченного числа людей, включая больных наркоманией и молодежь.

Председатель Верховного суда Игорь Краснов в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что принятие законопроекта повысит эффективность государственной антинаркотической политики и поможет решить проблемы правоприменения.

Правительство поддержало лишь часть предложений ― например, о возможности назначать наказание без лишения свободы впервые совершившим преступления небольшой тяжести без цели сбыта и без отягчающих обстоятельств, а также об отсрочке наказания для впервые осужденных по части 2 статьи 228 УК.

Однако кабмин выступил против ключевой части инициативы — снижения сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах без цели сбыта. В правительстве считают, что такая мера не учитывает общественную опасность этих преступлений и может привести к пересмотру уже вынесенных приговоров, из-за чего из-за чего большое количество осужденных по этим статьям освободится из мест лишения свободы и может «вновь интегрироваться в преступную среду». 

