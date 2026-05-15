Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»

Команда клуба 1930 Moscow, закрывшегося осенью 2025 года, анонсировала запуск новой концертной площадки в Москве. Пространство получило название «Платформа» и откроется уже этой осенью. Новая площадка будет находиться по адресу: Смирновская улица, 2, стр. 1.
«Платформа» сможет вмещать в себя около 1700 человек. По размеру она будет меньше 1930 Moscow, но организаторы рассчитывают занять востребованную нишу средних концертных залов между небольшими клубами и крупными площадками вроде Base и Atmosphere.
«В „Платформу“ мы вкладываем весь опыт, который получили за годы работы с 1930 Moscow — и хотим сделать ее еще лучше. Совсем скоро поделимся подробностями и покажем, как все будет выглядеть», — говорится в сообщении команды.