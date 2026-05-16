Россияне все чаще выбирают скромные свадьбы вместо пышных торжеств

Аналитики сервиса знакомств Mamba и ювелирного холдинга Sokolov выяснили, как россияне сегодня относятся к свадьбам, сколько готовы тратить на торжество и какие форматы считают идеальными.
О желании официально оформить отношения заявили 48% женщин и 37% мужчин. Еще 10% мужчин и 7% женщин признались, что готовы пожениться скорее ради спокойствия родителей. При этом свадьбу переоцененной считают 53% мужчин и 45% женщин.
Самым популярным форматом оказались скромные церемонии. Почти половина женщин (48%) предпочли бы просто расписаться и отправиться в путешествие без банкета, еще 30% выбрали бы камерное торжество для близких. Среди мужчин 25% готовы ограничиться только регистрацией брака, а еще 24% выбрали небольшой праздник.
Большинство опрошенных не хотят устраивать масштабные свадьбы. Против большого количества гостей выступили 72% женщин и 61% мужчин. Почти половина респондентов также не видит смысла тратиться на дорогой банкет и декор.
Россияне все чаще готовы отказываться и от традиционных свадебных ритуалов. Выкуп невесты, похищение и конкурсы от ведущего поддерживает меньшинство, а крики «Горько!» смущают примерно треть участников опроса. При этом первый танец и бросание букета по-прежнему остаются популярными элементами церемонии.
Чаще всего россияне готовы потратить на свадьбу до 300 тысяч рублей. Среди мужчин 41% хотели бы уложиться в 100 тыс. рублей, а среди женщин наиболее популярным вариантом стал бюджет в 200–300 тыс. рублей, который его выбрали 35% респонденток.