В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей

Оливию Родриго обвинили в сексуализации образа детей из-за платья. На защиту певицы встали фанаты
McDonald's в Новой Зеландии выпустил спортивный напиток со вкусом огуречного рассола
Звезда «Очень странных дел» Дейкр Монтгомери снимется в спин-оффе «Джона Уика»
В Индии отменили концерт Канье Уэста
Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей
Команда 1930 Moscow откроет новую концертную площадку «Платформа»
В «Электротеатре Станиславский» покажут «Ужин в ПомПеях»
Т-Банк запустил мгновенные переводы на карты UnionPay в 61 страну
Wildberries открыл первые фирменные отели в Турции
Марион Котийяр в первом тизере «Кармы» Гийома Кане
Смотрим дублированный трейлер «Дня рождения» ― драмы с Уиллемом Дефо, которая выходит в РФ
The Sun: Би-би-си готовит возвращение «Top Gear»
«Кадавры» Алексея Поляринова выйдут на английском языке в США и Великобритании
«Афиша» запустила спецпроект о летних фестивалях — их более 250
Драму «Станция», которую продюсировали Okko и «Среда», покажут на Каннском фестивале
Инга Ибсдоттер Лиллеос из «Сентиментальной ценности» снимется в «The Outsider» Сандры Дельгадо
Бритт Лоуэр и Инга Ибсдоттер Лиллеос снимутся в «Zero K» Майкла Алмерейды
На Южных Курилах завершилась экспедиция по учету каланов
Дуа Липа выложит концертный фильм с тура «Radical Optimism» в открытый доступ
В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни
Том Холланд рассказывает о трюках в видео со съемок фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Первые пациенты получили российскую вакцину от рака кишечника
Зарплаты мужчин-руководителей в 1,5 раза выше, чем женщин
Пятый сезон «Бриджертонов» выйдет уже в 2027 году
Мультфильм «В сердце леса» от студии Laika выйдет в российский прокат
Amazon начал поиски нового Джеймса Бонда
Крис Рок появится с Полом Раддом в фильме «Goodnight, Lamby». Его спродюсировал Даррен Аронофски
Жители Японии решили отпугивать медведей от домов с помощью роботов-волков

В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Магнит»

В магазинах сети «Магнит» начнут применять технологию айтрекинга (eye tracking) на кассах самообслуживания, сообщило издание Shopper's со ссылкой на пресс-службу ритейлера. 

В сети хотят изучить движение глаз и «эмоциональное состояние покупателей», чтобы проанализировать удобство касс и повысить пропускную способность. Тестовое исследование прошло в одном из магазинов компании. 

Технология анализировала траекторию взгляда (последовательность изучения глазами экрана, сканера, упаковки и прикассовой зоны); фокусировку внимания (на какие объекты смотрели дольше всего), «слепые зоны» (элементы, которые покупатели игнорировали) и эмоциональное состояние, для которого в том числе измеряли пульс. Участников тестирования дополнительно опросили. Их ответы сопоставили с видеозаписями теста.

Недавно в Minecraft появился официальный сервер сети магазинов «Пятерочка». «Если где-то есть вы, значит, там должны быть и мы. Залетайте, исследуйте карту и, конечно же, играйте в нашу мини-игру», — сообщили в компании.

Расскажите друзьям