В магазинах  «Магнита» будут следить за покупателями с помощью нейросетей

В магазинах сети «Магнит» начнут применять технологию айтрекинга (eye tracking) на кассах самообслуживания, сообщило издание Shopper's со ссылкой на пресс-службу ритейлера.



В сети хотят изучить движение глаз и «эмоциональное состояние покупателей», чтобы проанализировать удобство касс и повысить пропускную способность. Тестовое исследование прошло в одном из магазинов компании.



Технология анализировала траекторию взгляда (последовательность изучения глазами экрана, сканера, упаковки и прикассовой зоны); фокусировку внимания (на какие объекты смотрели дольше всего), «слепые зоны» (элементы, которые покупатели игнорировали) и эмоциональное состояние, для которого в том числе измеряли пульс. Участников тестирования дополнительно опросили. Их ответы сопоставили с видеозаписями теста.



