Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах

Британская писательница Саманты Харви стала лауреатом Букеровской премии 2024 года, самой престижной в Великобритании в области художественной литературы, пишет The Guardian.

По словам председателя жюри, художника и писателя Эдмунда де Ваала, создательница романа «Орбита» («Orbital») о шести астронавтах на Международной космической станции была единогласно выбрана в качестве победительницы. «Мы единодушно выбрали „Орбиту“, признав ее красоту и амбициозность. Она отражает необычайное внимание Харви к драгоценному и шаткому миру, в котором мы все живем», — заявил он.

«Я не ожидала этого. Нам сказали, что в нашем выступлении нельзя сквернословить, и вот моя речь закончилась. Это было всего лишь одно бранное слово 150 раз», — заявила писательница во время вручения награды. Она посвятила свою победу тем, кто «говорит за, а не против Земли, за, а не против достоинства других людей, другой жизни и всем людям, которые работают во имя мира».

Книга «Орбита», вышедшая в ноябре, стала самой востребованной из шорт-листа в преддверии объявления победителя: в одной Великобритании за этот год было продано 29 тыс. экземпляров.

136-страничный роман стал второй самой короткой книгой, за которую дали премию за всю ее историю: «Орбита» на четыре страницы длиннее романа «В открытом море» («Offshore») Пенелопы Фицджеральд, победившей в 1979 году.