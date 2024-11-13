Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах

Британская писательница Саманты Харви стала лауреатом Букеровской премии 2024 года, самой престижной в Великобритании в области художественной литературы, пишет The Guardian.
По словам председателя жюри, художника и писателя Эдмунда де Ваала, создательница романа «Орбита» («Orbital») о шести астронавтах на Международной космической станции была единогласно выбрана в качестве победительницы. «Мы единодушно выбрали „Орбиту“, признав ее красоту и амбициозность. Она отражает необычайное внимание Харви к драгоценному и шаткому миру, в котором мы все живем», — заявил он.
«Я не ожидала этого. Нам сказали, что в нашем выступлении нельзя сквернословить, и вот моя речь закончилась. Это было всего лишь одно бранное слово 150 раз», — заявила писательница во время вручения награды. Она посвятила свою победу тем, кто «говорит за, а не против Земли, за, а не против достоинства других людей, другой жизни и всем людям, которые работают во имя мира».
Книга «Орбита», вышедшая в ноябре, стала самой востребованной из шорт-листа в преддверии объявления победителя: в одной Великобритании за этот год было продано 29 тыс. экземпляров.
136-страничный роман стал второй самой короткой книгой, за которую дали премию за всю ее историю: «Орбита» на четыре страницы длиннее романа «В открытом море» («Offshore») Пенелопы Фицджеральд, победившей в 1979 году.
Харви рассказала, что чуть было не отказалась от написания произведения. «С какой стати кто‑то захочет слушать, как женщина за своим столом в Уилтшире пишет о том, каково это — быть в космосе, когда люди на самом деле там побывали? У меня сдали нервы, я подумала, что не имею права писать эту книгу», — призналась она. Писательница также рассказала, что астронавт Тим Пик прочитал книгу и был «очень мил». «Он хотел узнать, откуда у меня такие сведения», — отметила она.