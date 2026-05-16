Маркетплейсы потеряли до 10% пользователей после блокировки VPN-трафика

Российские маркетплейсы столкнулись с падением пользовательской активности после введения ограничений на VPN-трафик. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Digital Budget.
Сильнее всего пострадал Wildberries: в апреле его мобильный веб-трафик снизился на 10% по сравнению с мартом, а десктопный — на 6%. У Ozon и «Яндекс Маркета» мобильный трафик упал на 3%, у «Авито» — на 1,5%.
При этом на компьютерах трафик сократился только у Wildberries. У «Авито» он вырос на 2%, у Ozon — на 1%, а у «Яндекс Маркета» — сразу на 26%. По мнению экспертов, «Маркету» могла помочь интеграция с другими сервисами «Яндекса» — поиском, браузером и рекламной сетью.
В конце марта стало известно, что Минцифры изменило условия для IT-компаний из профильного реестра. Сервисы, которые не ограничат доступ пользователям с VPN, могут исключить из реестра и из «белого списка» сайтов, доступных при отключении интернета.
По словам экспертов, многие пользователи держат VPN включенным в фоновом режиме — например, для доступа к другим сервисам. Из-за этого российские площадки могут работать с задержками или вовсе не открываться, что ухудшает пользовательский опыт и снижает продажи.
В Strategy Partners считают, что продажи маркетплейсов могли снизиться до 4%. По оценкам селлеров, падение выручки в апреле составило от 3 до 30% по сравнению с мартом. С учетом объема рынка маркетплейсов в 2025 году потери отрасли могли достигнуть примерно 7 млрд рублей.
В Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что ограничения VPN-трафика затрудняют пользование российскими сервисами как внутри страны, так и за рубежом. Эксперты предупреждают, что у таких мер могут быть долгосрочные последствия: часть пользователей может просто не вернуться на площадки, доступ к которым стал неудобным.