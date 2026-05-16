«Мортал Комбат-2» стали маскировать под фильм с дерущимися котами после претензий от Warner Bros.

Warner Bros. требует от российских кинотеатров прекратить показы «Мортал Комбат-2» по схеме «предсеансового обслуживания». Об этом пишет Cinemaplex, в распоряжении которого оказалось письмо-требование одному из кинотеатров.
Документ отправила юридическая фирма «Самойлов», которая действует по доверенности Warner Bros. Entertainment Inc. От кинотеатра потребовали немедленно прекратить рекламу фильма и продажу билетов. В качестве доказательства нарушения к письму приложили скриншот сайта площадки с датой, временем и URL-адресами страниц с анонсом сеансов.
По данным Cinemaplex, это не единичный случай: похожие письма получали организаторы показов фильмов «Мумия» и «Они придут за тобой». Юрфирма подтвердила изданию, что Warner Bros. «на регулярной основе осуществляет защиту своих прав интеллектуальной собственности».
В письме кинотеатру дали пять рабочих дней на то, чтобы письменно подтвердить исполнение требований. В противном случае правообладатель оставляет за собой право обратиться в суд и правоохранительные органы.
После требования Warner Bros. часть кинотеатров отменили показы, но некоторые решили просто поменять название и афишу. Так, в расписании одной из площадок можно встретить фильм под названием «Эпичная битва» с дерущимися котами на постере.
Cinemaplex отмечает, что статус США как «недружественного государства» сам по себе не отменяет действие авторских прав. Попытки ввести принудительное лицензирование иностранного контента в 2022–2023 годах так и не стали законом, а параллельный импорт касается физических товаров, но не прав на показ фильмов.
По оценке издания, юридические риски для кинотеатров остаются реальными. Российское законодательство предусматривает компенсацию до 10 млн рублей за каждое нарушение авторских прав, а при ущербе свыше 500 тыс. рублей есть риск уголовного преследования ответственных лиц.
При этом даже если Warner Bros. выиграет суд, перечисление денег правообладателю может быть осложнено из-за ограничений на расчеты с кредиторами из недружественных стран. Однако для кинотеатров это не отменяет самого риска судебного решения, репутационных последствий и возможных претензий к руководству.