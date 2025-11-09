Умер актер Владимир Симонов

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьск. В 1976 году поступил в Щукинское училище в Москве, после его окончания был принят в театр им. Вахтангова. C 1983 года работал в МХАТ им. А.П. Чехова. В 1989 году вернулся в театр им. Вахтангова. В кино Симонов дебютировал в 1981 году в картине Александра Сурина «Сашка».