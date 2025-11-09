Умер актер Владимир Симонов

Умер актер театра и кино Владимир Симонов. Ему было 68 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на театр им. Вахтангова, где служил артист.
«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова», — говорится в сообщении театра. По данным ТАСС, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
«Невозможно принять, невозможно осмыслить… Тяжелейшая, невосполнимая утрата… <…> Артист Божьей милостью, один из столпов Театра Вахтангова. Ярчайший представитель Вахтанговской школы. Большой Мастер — неповторимый и непревзойденный! Большой красивый человек. Человек Театра», — говорится в сообщении на сайте Театра им. Вахтангова.
Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьск. В 1976 году поступил в Щукинское училище в Москве, после его окончания был принят в театр им. Вахтангова. C 1983 года работал в МХАТ им. А.П. Чехова. В 1989 году вернулся в театр им. Вахтангова. В кино Симонов дебютировал в 1981 году в картине Александра Сурина «Сашка».
В карьере актера более 150 ролей в фильмах, среди которых: «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Московские окна», «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Одиноким предоставляется общежитие», «Остановка по требованию», «Достоевский», «Каменская» и другие.