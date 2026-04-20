Дэниел Рэдклифф назвал фильмы поттерианы, которые нравятся ему больше всего

Афиша Daily
Фото: Warner Bros.

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, рассказал, что давно не смотрел ни одного из фильмов франшизы. «Когда мне было 18, я испытывал неловкость, смотря ранние фильмы. Сейчас я считаю их милыми, и мне становится неловко, когда я смотрю на себя в 18 или 19 лет», — признался Рэдклифф на подкасте Happy Sad Confused с Джошем Горовицем.

Выбирая между первыми двумя фильмами франшизы, Дэниел Рэдклифф сообщил, что «Тайная комната» ему нравится больше. «Из этих двух я бы выбрал „Тайную комнату“, потому что обожаю Василиска», — добавил он.

Рэдклифф отметил, что фильм «Гарри Поттер и Кубок огня » (2005) ему понравился больше, чем полюбившийся зрителям «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004). «Я знаю, все хотят, чтобы я назвал часть про Азкабан, но мне очень понравилось то, что я сделал в четвертом фильме, это было потрясающе. Поэтому я назову „Кубок огня“», — сказал Дэниел.

Недавно звезда «Гарри Поттера» рассказал, что не хотел бы, чтобы его сын занимался актерским мастерством. Рэдклифф рассказал,  что ему самому нравилось находиться на съемочной площадке. Но ранняя слава стала непростым испытанием, несмотря на то что, съемочная группа «Гарри Поттера» заботилась о юных звездах. 

Ранее Рэдклифф выражал беспокойство о новых молодых артистах, которые сыграют в новой экранизации романов о Гарри Поттере. Он просил не сравнивать их работу с той, что проделал он сам и другие актеры фильмов.

