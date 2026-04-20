Дэниел Рэдклифф назвал фильмы поттерианы, которые нравятся ему больше всего

Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, рассказал, что давно не смотрел ни одного из фильмов франшизы. «Когда мне было 18, я испытывал неловкость, смотря ранние фильмы. Сейчас я считаю их милыми, и мне становится неловко, когда я смотрю на себя в 18 или 19 лет», — признался Рэдклифф на подкасте Happy Sad Confused с Джошем Горовицем.