В этом году мы написали сотни разных текстов, придумали «Афишу Homework», вспоминали Цоя и Хоя и много говорили о том, что происходит с музыкой во время пандемии и что будет дальше. В самом конце 2020 года мы выбрали 50 лучших текстов, тестов и видео «Афиши Daily», так или иначе, посвященных музыке.