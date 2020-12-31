В этом году мы написали сотни разных текстов, придумали «Афишу Homework», вспоминали Цоя и Хоя и много говорили о том, что происходит с музыкой во время пандемии и что будет дальше. В самом конце 2020 года мы выбрали 50 лучших текстов, тестов и видео «Афиши Daily», так или иначе, посвященных музыке.
Интервью и профайлы
Большое интервью
Интервью Mirèle — о новом альбоме, группе «Мы», Израиле, армии и преодолении себя
Большое интервью
Группа Ssshhhiiittt! — об альбоме «Третья жизнь», детстве и разочаровании в себе
Новая классика
«Главный куратор сейчас — алгоритм Spotify»: композиторы о пандемии, стримингах и гамелане
Большое интервью
«Я — современный Сальвадор Дали»: Смоки Мо — о провокациях, хейте, тиктоке и «Газгольдере»
Русский рок
«Увула» и «Пасош» записали совместный альбом: что они думают о нем и друг о друге?
Альбом недели
Одинокая луна: как Kate NV записала самый оптимистичный русский альбом года
Большое интервью
От школьного зала до «Вечернего Урганта». Как Дора стала звездой женского гитарного попа?
Бит и флоу
Как Спайк Джонз и Beastie Boys рассказали историю группы: интервью и рецензия
Поп-классика
«Со мной сложно»: Ева Польна — о сонграйтинге, феминизме и «Гостях из будущего»
Кончилось лето
Александр Липницкий — о том, как Цой стал Цоем, которого все знают
Русский рок
Интервью с группой «Хадн дадн» и премьера ее нового альбома «Ностальгия»
Новый поп
Треугольник Круга: Петар Мартич, Анна Зосимова и Евгений Горбунов обсуждают русский шансон
Бит и флоу
Большое интервью с Джизусом — о песне «Девочка в классе», Боге и России
Большое интервью
«Мы живем в абсолютной ненависти»: большое интервью с Катей Кищук обо всем
Музыка во время пандемии
«Никто не считает убытки, все пытаются выжить»: как пандемия меняет музыкальную индустрию
Жесть
Премьера сингла группы «Позоры» и интервью о новом сингле, психотерапии, Томске и Москве
Колонки
Ностальгия по музыке
Слишком приличная музыка. Как родился и умер пост-брит-поп, главный стиль середины нулевых
Манифест
Новые грустные: как звучит поп-музыка будущего?
Поп-культура
40 лет назад умер Джо Дассен. Почему его не стыдно любить и слушать?
Новый поп
Как Клава Кока стала главной поп-певицей 2020-го
Хайп
Как Моргенштерн выбесил всех и вылез в топы
Кончилось лето
Кончилось лето. Спецпроект «Афиши Daily» к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя
Гиды и подборки
Поп-культура
Жуков-поп: как наследие группы «Руки вверх!» захватило музыкальный мейнстрим в 2020 году
Обратная сторона
Обратная сторона: история Doves, самой недооцененной британской группы нулевых
Поп-классика
История шансона на русском в его главных альбомах: от Высоцкого до «Аигел»
Приключения электроники
С чего начать слушать Autechre (и зачем начинать)
Поп-культура
«Иванушкам International» — 25 лет. Вспоминаем, почему под их песни так хорошо реветь
Итоги-2020
Состояние джаза: герои, тенденции и 63 лучших альбома за полгода
Гид
Большой гид «Афиши Daily» по винилу: от проигрывателей до советских прессов
Новая критика
15 лучших текстов о музыке — выбор авторов сборника «Новая критика»
Рецензии
Альбом недели
Спектакль окончен: новый альбом Хаски как напоминание о невозможности протеста
Альбом недели
«A Hero’s Death» Fontaines D.C. как гениальная отповедь миру высших достижений
Альбом недели
Личное больше политического: Артем Макарский — о новом альбоме The 1975
Альбом недели
«Mordechai» Khruangbin: как инструментальное трио из Техаса выбилось в звезды
Бит и флоу
Пять минут спустя. Николай Овчинников — о новом (провальном) альбоме Pharaoh «Правило»
Новый поп
Все о том же молчит диско-шар. Владимир Завьялов об альбоме Дуа Липы «Future Nostalgia»
Альтернатива
Метакарьера: как Car Seat Headrest хотят стать большой рок-группой
Тесты
Сложный тест
Кто это орет: сложнейший тест «Афиши Daily» (ААААААА!)
Тест
Тест: пацанский паблик или песня Lizer?
Сложный тест
«Oh la la» или «Oh no»: восклицательный текст «Афиши Daily»
Сложный тест
Разбираетесь ли вы в поп-музыке нулевых: сложный тест «Афиши»
Лучшие выпуски «Афиши Homework»
Афиша Homework
Самые перспективные инди-музыканты 2021 года — в новогоднем выпуске «Афиши Homework»
Афиша Homework
Казахстанский фрешмен sobakasoma — с идеальным лайвом в «Афише Homework»
Афиша Homework
Домашний лайв Enter Shikari для читателей «Афиши Daily»
Афиша Homework
«Кис-кис» поет свой главный хит в акустике и с ковром для «Афиши Homework»
Афиша Homework
BRS ловит быстрый патрон в новом видео «Афиши Homework»
Афиша Homework
Саша «Мусор» Горбачева — с пронзительным кавером на одну из главных песен нулевых
История одной песни
История одной песни
Как Amatory записали свой главный хит «Черно-белые дни»
История одной песни
Как «Браво» записали свой главный хит «Этот город»
История одной песни
История самого народного хита группы «Чайф»
История одной песни
Заявление
Заявление музыкантов по делу «Сети»*