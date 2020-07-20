Главное — и внезапное — открытие года — подписантка Black Star Клава Кока. Ее прилипчивый поп-R’n’B оказался неожиданно самой востребованной музыкой сезона, нравится вам это или нет. По просьбе «Афиши Daily» музыкант и создатель телеграм-канала «Всякая годная попса» Антон Вагин объясняет, как так получилось.

Последние пару лет сложно было назвать особо успешными для лейбла Black Star. С 2018 года из корпорации Тимати ушли 9 артистов, в том числе одни из самых успешных музыкантов лейбла — Егор Крид и L’One. Их уход сопровождался скандалами. Так широкая общественность узнала о кабальных условиях договоров с артистами лейбла: разрывая контракт, музыкант лишался псевдонима и права исполнять песни, выпущенные на Black Star. Это был сильный ущерб для репутации лейбла: его договоры с артистами стали одним из символов несправедливости в музыкальной индустрии России. Необычнее на фоне всего этого выглядит то, что за этим скандалом последовал страшный успех Клавы Коки, одной из певиц с Black Star. Когда Клаву Коку спрашивают, сколько она уже занимается музыкой, она обычно отвечает «20 лет», считая за старт свой карьеры эпизод, когда она в 3-летнем возрасте сказала своей маме, что хочет петь. Клавдия Вадимовна Высокова начала свой путь к успеху с поступления на хоровое отделение Свердловской детской филармонии. Затем последовало участие в местном джазовом ансамбле, выступления на городских фестивалях, гастроли и прочие элементы детской музыкальной карьеры. Окончив школу, певица решила заняться творчеством еще плотнее и, переехав в Москву, уже под новым псевдонимом — Клавдия Кока — вовсю начала участвовать во всевозможных музыкальных телеконкурсах. Среди прочего она выступала на «Факторе А» Аллы Пугачевой и на шоу «Главная сцена» проекта X-Factor Russia, где Ирина Аллегрова, Диана Арбенина, Николай Носков и Валерий Леонтьев крайне негативно высказались о ней, посоветовав петь дома для своих и забыть о большой сцене .

Еще тогда Клавдия Кока выступает на X-Factor Russia, жюри которого обошлось с ней максимально безжалостно

Клава не забыла и решила принять участие в очередном песенном конкурсе, который и стал решающим для ее карьеры. В 2015 году, заплатив членский взнос в 1000 рублей, она пошла на шоу «Молодая кровь», совместный проект СТС и Black Star, где лейбл искал молодые таланты, а победители получали контракты с ним. Певица вышла в финал, победила и наконец обрела признание со стороны индустрии. Однако полноценный успех последовал за этим далеко не сразу. К моменту заключения контракта с Black Star Кока уже успела поэкспериментировать с кучей жанров, в том числе, по ее признанию, с треш-металом и панк-роком, а также выпустить сольный альбом «Кусто». Впрочем, там каким‑то смелым экспериментам места не нашлось, и представлял он собой легкий гитарный инди-поп. Собственно, примерно в том же духе Клава начала выпускать и свои первые песни на Black Star, что довольно сильно контрастировало со всей остальной музыкой и эстетикой лейбла. Если большинство его артистов пыталось делать серьезный маскулинный рэп, то Кока примерила на себя образ простецкой девочки с гитарой, которая играет, по ее собственному выражению, «кантри-поп» и сама пишет свои песни. По словам самой певицы, связано это было с тем, что в Black Star ей всегда давали максимальную творческую свободу и разрешали делать то, чего она сама хочет. Однако в какой‑то степени эта самая свобода сыграла с Клавой злую шутку.

Клава Кока образца 2015 года — певучий инди-поп с элементами r'n'b

С 2015 года и до недавнего времени Клава Кока перемерила на себе множество разных образов, однако ни с одним из них никак не могла добиться всенародного успеха. Сначала она была просто певицей, ее клипы набирали в лучшем случае по паре миллионов просмотров, а однажды она даже помогла записать Ольге Бузовой дебютную песню, дав таким образом старт ее певческой карьере. Затем Кока переключила внимание на свой ютьюб-блог, где рассказывала как о своей жизни, так и о том, что происходит внутри Black Star. В это же время она начинает записывать каверы на зарубежные хиты, перепевая их на русском, а также делая акапельные версии русских шлягеров. Именно эти видео долгое время были самыми популярными на канале Клавы, обгоняя по просмотрам ее собственные песни. Еще одна итерация Коки — ведущая телепередачи «Орел и решка», куда она пришла в 2018 году. В Black Star никак не могли придумать ее правильное позиционирование. Вместо понятного и запоминающегося образа у Коки была репутация не то блогера, не то музыканта, не то телеведущей . Из‑за этого, по ее собственному признанию, радиостанции зачастую отказывались ставить ее треки в эфир, так как не понимали, что она за певица. Более того, в какой‑то момент внутри Black Star даже обсуждалась возможность отказа от певческой карьеры Клавы, так как остальная ее деятельность приносила куда больший успех.

Первый по-настоящему большой хит Клавы Коки. В клипе, сделанном под сторис в инстаграме певица вместе с другими блогерками вопрошают: ну почему же я полюбила мудака? Почти 20 миллионов просмотров на YouTube

К 2019 году Кока подходила далеко не в лучшей форме. Ее разностороннее творчество перестало приносить ей как удовольствие, так и деньги. Оказавшись в кризисе, певица поняла, что ей необходимо переформатировать себя и свой образ. Именно тогда она написала песню «Влюблена в МДК», ставшую ее первым мегахитом, который действительно смог перезапустить карьеру певицы и принести ей долгожданную славу. Раньше у Коки был совместный с Тимати трек «Девочка-пай», где она пыталась отыграть роль дерзкой девчонки, только песня «Влюблена в МДК» смогла помочь Клаве дооформить этот образ. Трек сыграл на контрасте со всем остальным преимущественно белым и пушистым творчеством певицы, где не было ни мата, ни каких‑либо других резких выражений. Кока долгое время сомневалась, стоит ли выпускать такую песню, поскольку не знала, сможет ли аудитория понять такую смену имиджа, но поняла, что настало время, когда ее треки должны начать отражать все стороны ее характера, а не только привычную миловидную картинку. Руководствуясь этой мыслью, Клава продолжила сочинять песни в том же духе. За «Влюблена в МДК» последовала «Зая», также обыгрывающая мат в припеве, а затем и главный на сегодняшний день хит певицы — «Мне пох», записанный вместе с самым скандальным русским рэпером последней пары лет — Моргенштерном. Как и в случае с «Влюблена в МДК», главная заслуга в создании нового шлягера принадлежит самой Коке, которая самостоятельно написала основную часть трека, а также сама связалась с Моргенштерном, чтобы записать с ним дуэт.

Главный хит Коки, записанный с участием главного enfant terrible русскоязычной музыки. На момент публикации — 58 миллионов просмотров в YouTube

Все вышеперечисленные треки моментально становились хитами, занимавшими первые строчки на всех стриминговых платформах, а клипы на них набирали уже не пару-тройку миллионов просмотров, а десятки миллионов. С текстами изменилась и музыка: на смену инди-попу пришли хип-хоп и r'n'b, куда более подходящие Black Star, чем ее предыдущее творчество. Вышедший в 2019 году альбом Коки «Неприлично о личном» закрепил за ней образ дерзкой девчонки, которая не лезет за словом в карман и посылает своих обидчиков куда подальше. Сама обложка альбома намекает на разительные изменения в имидже певицы: на ней изображено ее пусть и размытое, но голое фото, чего раньше и представить было нельзя. Музыкально же пластинка наравне с хип-хопом и R’n’B активно эксплуатировала современное мейнстримное поп-звучание, которое и станет основой новейшего этапа в творчестве Коки. В 2020 году певица вновь переформатировала свой образ. На фоне всеобщего увлечения тиктоком и моды на возрождение эстетики 90-х Клава выпускает трек «Покинула чат», меметичный хит с односложным припевом и легким аллюзиям на группы вроде «Руки вверх!». По той же формуле — максимально цепкий поп с вирусным потенциалом — сделан ее дуэт с другим фрешменом 2019-го Niletto «Краш». Изменился и внешний образ Клавы. В нем стало куда больше ярких красок: в клипах все цвета радуги напоминают своей вычурностью эстетику девяностых.

Хит «Покинула Чат». Вегетарианская мода на девяностые, ненавязчивый продакт-плейсмент и 46 миллионов просмотров

На фоне популярности русского рэпа в последние годы такие простые и танцевальные песни стали редкостью в отечественной музыке, а вместе с некоторым застоем в хип-хопе и с ростом популярности того же тиктока спрос на такие треки начинает все больше увеличиваться. Клаве Коке удалось уловить этот момент и встать в авангарде нового поп-мейнстрима. Сегодня в чартах стримингов ее песни держатся в первых десятках мест по несколько месяцев, клипы пользуются бешеной популярностью, а на радио наконец с охотой ставят ее главные хиты. После успеха Клавы Коки на Black Star стало появляться больше поп-артистов, а имидж лейбла с мрачными маскулинными рэперами постепенно начал уходить в прошлое . Вместе с тем сложно не заметить, что взлет популярности Коки за последний год прежде всего ее самостоятельная заслуга, тогда как в Black Star несколько лет не могли придумать, как же сделать из певицы звезду и чуть ли не отговаривая от дальнейшей музыкальной деятельности. Тем не менее сама Клава всегда отзывается о своем лейбле максимально положительно. Она подчеркивает, что Black Star для нее — лучший лейбл из возможных, который всегда и во всем ей помогал. Что же касается злосчастных контрактов с артистами, певица считает, что они справедливы и не так тяжелы для музыкантов, как об этом принято рассказывать. Не смущает ее и перспектива лишиться права исполнять собственные песни. Кока говорит, что, если будет нужно, напишет новые. Однако, как бы хорошо это ни звучало на словах, сложно представить, что нынешней суперуспешной артистке Клаве Коке будет долго комфортно в рамках контракта, заключенного с еще неопытной Клавдией. Нельзя не вспомнить случай Егора Крида, наверное, самого успешного артиста Black Star за все время существования лейбла, который в какой‑то момент понял, что хочет уйти и развиваться самостоятельно, однако не смог сделать это без скандала и, по слухам, привлечения сторонних миллионов для выкупа собственного псевдонима и песен. Кока неоднократно смогла доказать, что может приспосабливаться к изменениям и менять правила игры в свою пользу, а значит, и в случае ухода с Black Star, возможно, сумеет выйти сухой из воды. В конце концов, по ее словам, главная мечта для нее — это записать международный хит, а значит, в будущем ее ждет еще много препятствий, которые, впрочем, она наверняка найдет, как обойти.