Казахстанский музыкант sobakasoma в этом году выпустил альбом «Хэмингуэй в штанах», 10 грубоватых, нервозных инди-рок-номеров о зависимостях и их последствиях, несчастной любви и пыльных губах. Специально для «Афиши Homework» они записали вживую песни «mama feat. papa» и «пыльные губы» с перегруженными гитарами и контрабасом. Идеальный лайв.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте Танк (!)» и другие музыканты. Герой следующего выпуска — британец powfu.