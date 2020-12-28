«Афиша Homework» возвращается с большим новогодним концертом, в котором мы сняли музыкантов, с которыми мы провели 2020 год — и которые, надеемся, будут определять движение музыки в 2021-м. Николай Овчинников объясняет, что это за фильм и кто в нем выступает.

2020-й стал годом без концертов, когда основные развлечения перенеслись в онлайн. Мы тоже старались всеми силами поддержать музыкантов, которые не могли выступать из‑за пандемии. В июне мы запустили проект «Афиша Homework», в котором наши любимые исполнители записывали музыку дома. К Новому году мы подготовили специальный выпуск проекта, издателем выступили наши коллеги из «Афиши Видео».

В нем мы немного возвращаемся в нулевые, когда музыкальная история творилась на сценах небольших клубов. В нем мы фиксируем состояние музыки прямо сейчас, когда рок в самых разных ипостасях оказывается самым интересным жанром, где, как нам кажется, происходят главные события. В нем мы за 21 минуту пишем одну из глав музыкальной истории 2021 года .

Герои этого фильма-концерта — исполнители, чьи альбомы мы много и часто слушали в этом году. Совсем новички и уже опытные ветераны сцены, все они — предмет нашей большой любви. Мы очень надеемся, что, когда концерты снова придут в офлайн, именно их названия будут писать на афишах фестивалей самыми большими буквами.

Авторы печального и скоротечного русского рока (без всяких негативных коннотаций) и герои самого феерического интервью осени. Отчаяннее песни «Айсберг» этой осенью ничего не было.