«Афиша Homework» возвращается с большим новогодним концертом, в котором мы сняли музыкантов, с которыми мы провели 2020 год — и которые, надеемся, будут определять движение музыки в 2021-м. Николай Овчинников объясняет, что это за фильм и кто в нем выступает.
2020-й стал годом без концертов, когда основные развлечения перенеслись в онлайн. Мы тоже старались всеми силами поддержать музыкантов, которые не могли выступать из‑за пандемии. В июне мы запустили проект «Афиша Homework», в котором наши любимые исполнители записывали музыку дома. К Новому году мы подготовили специальный выпуск проекта, издателем выступили наши коллеги из «Афиши Видео».
В нем мы немного возвращаемся в нулевые, когда музыкальная история творилась на сценах небольших клубов. В нем мы фиксируем состояние музыки прямо сейчас, когда рок в самых разных ипостасях оказывается самым интересным жанром, где, как нам кажется, происходят главные события. В нем мы за 21 минуту пишем одну из глав музыкальной истории 2021 года.
Герои этого фильма-концерта — исполнители, чьи альбомы мы много и часто слушали в этом году. Совсем новички и уже опытные ветераны сцены, все они — предмет нашей большой любви. Мы очень надеемся, что, когда концерты снова придут в офлайн, именно их названия будут писать на афишах фестивалей самыми большими буквами.
Ssshhhiiittt!
Авторы печального и скоротечного русского рока (без всяких негативных коннотаций) и герои самого феерического интервью осени. Отчаяннее песни «Айсберг» этой осенью ничего не было.
theabc
Наш любимый екатеринбургский дуэт, практикующий ностальгический синти-поп, но, как выясняется, не менее убедительно звучащий в акустике. Специально для Homework они сыграли свой новый сингл «Стыдно» (а он как раз вышел на днях).
«Источник»
Авторы самого неожиданного релиза года. Сменившие пасош-панк на совершенно безумного свойства музыку, в которой слышится весь мрачный грув последних 10 лет, — от King Krule до Скриптонита. Для Homework они исполнили «Часы», самый быстрый трек с альбома.
«уколь»
Неочевидные дебютанты года. Николай Рябинников из «Тима Ищет Свет» заиграл добродушный и простодушный поп-панк. Специально для нас Николай переделал свой пока главный хит «Вторая Проблема». Максимально пронзительный акустический номер.
Bicycles For Afghanistan
Алик Южный с коллегами вопреки всему и в 2020 году играют самую жизнерадостную музыку на свете. Песня «Саммертайм» — совершенно бесстыжий гимн юной любви, сложный поп от чистого сердца.
Немного благодарностей
Этот фильм никогда бы не случился без поддержки со стороны наших коллег из «Афиши Daily» и многочисленных авторов и контрибьюторов. Отдельное спасибо Александре Залесской и Лизавете Шатуровой, которые организовали все эти съемки в формате «say no more», и Евгении Зайцевой, которая все сняла и смонтировала.
Этот фильм никогда бы не состоялся без участия наших друзей из Powerhouse: благодаря им у нас была идеальная площадка для съемок и идеальный живой звук: мы очень надеемся оценить его, когда концерты вернутся к нам в полном объеме.
Отдельное спасибо коллегам из «Афиши Видео» за возможность быть представленными на одном из лучших ютьюб-каналов о музыке в России.
И, конечно, спасибо музыкантам, которые выдержали наше двухдневное приключение.
С наступающим 2021 годом! Слушайте музыку! Да пребудет с вами бесконечный саммертайм!