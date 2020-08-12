Одна из главных новых рок-групп прошлого года «кис-кис» играет поп-панк для всех возрастов и гендеров и поет о том, что надо беречь близких, а любовь не знает границ. Специально для «Афиши Homework» они исполнили свой хит «Подруга» в акустике. Обратите особое внимание на ковер.
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике, и желательно в домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Рау Рейнолдс из Enter Shikari, проект «Грязь», «Дайте танк (!)», Sobakasoma, Artemiev и другие музыканты. Герои следующего выпуска — «Влажность».