Одна из главных новых рок-групп прошлого года «кис-кис» играет поп-панк для всех возрастов и гендеров и поет о том, что надо беречь близких, а любовь не знает границ. Специально для «Афиши Homework» они исполнили свой хит «Подруга» в акустике. Обратите особое внимание на ковер.