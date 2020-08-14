— Тогда же на всю страну гремел «Ласковый май», который к профессиональным музыкантам вряд ли имел отношение, но «Кино» к ним относилась очень хорошо? Или это неправда?

— Не могу утверждать, что это правда, мне кажется, что Цой с Гурьяновым как люди остроумные придерживались некоторой легенды в этом плане, скрывая иронию.

Финальная инкарнация «Кино» — «Черный альбом» — изначально оставила меня в недоумении. Но с годами я эти песни полюбил. Я просто стал думать, что поэт действительно является пророком своей судьбы. Там много бренности человеческого существования, грустный прогноз на ближайшие годы для своей родины — все это сбылось, спустя 30 лет «Черный альбом» в этом плане остается работающим. Не вырвалась страна из пут авторитаризма, сырьевого придатка, определенной цензуры в средствах массовой информации, которая в наше время совсем уже наглым образом реализуется. Я с детства читатель официальной прессы, этим, кстати, восхищал своих друзей из Питера, которые не следили за СМИ и жили в мире андеграунда: по сравнению с ними я был довольно информированный столичный житель. Учитывая мое родство с Суходревым (знаменитый личный переводчик Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, отчим Александра. — Прим. ред.), это усугубляло. Но вот после голосования по поправкам я принципиально, впервые, на 69-м году жизни последовал рекомендации Булгакова «не читайте до обеда советских газет».

— Расскажите, как вы познакомились с Юрием Айзеншписом? Вы же в итоге свели его с Цоем?

— Да. Я был знаком с ним еще с конца 60-х годов как с устроителем сейшенов, и он нас несколько раз с Мамоновым еще подростками куда-то протаскивал, так что можно сказать, что знакомством с «Кино» я вернул ему кармический долг.

Айзеншпис был такой легендой — богатый, фарцовщик, занимался музыкой при этом. В какой-то степени, пока он был в тюрьме (Айзеншписа дважды приговаривали к тюремным срокам по статьям о незаконных валютных операциях и контрабанде. — Прим. ред.), я занял его роль. Правда, я его обошел в том, что в итоге сам стал музыкантом, зато он меня кратно обошел в масштабах. Мы с ним не дружили, у нас были милые приятельские отношения.

С «Кино» я его познакомил также здесь, в саду «Эрмитаж», году в 1988-м, и они сразу друг другу понравились. Сотрудничать они начали позже. Я слышал от Каспаряна с Гурьяновым интересный рассказ: руководимые предыдущим директором Юрием Белишкиным, они приехали на гастроли в Сибирь, в то время с ними часто бывали засады — аппаратуры нет, гостиницы нет, а концерт как-то надо играть. Сидят они понурые в вестибюле гостиницы, а там в норковом пальто шествует Айзеншпис. Видя их грустный вид, он спрашивает: «А чего вы такие грустные?» Ну вот, у нас тут проблемы. А он: «Что за фигня, сейчас все решу». И через полчаса их заселяют в хорошую гостиницу и привозят нужную аппаратуру. И тут они поняли, что Айзеншпис должен стать их директором.

На самом деле, это был такой питерский подход. Хотя они вышли на стадионный уровень, менять своего старого товарища они не хотели. Так и с [звукорежиссером альбомов «Кино» Андреем] Тропилло было: никого они на замену не искали, есть Тропилло и [Алексей] Вишня (записывал альбомы «46», «Это не любовь» и «Группа крови». — Прим. ред.) под боком, вот с ними и пишемся. Это не значит, что они не могли кого-то другого найти, просто не искали. С Вишней вообще была известная история про то, что он как пират растиражировал кассету с «Группой крови» вопреки желанию Цоя выпустить альбом сначала в Америке.

У меня был журнал The Village Voice, где был достаточно емкий обзор советских рок-альбомов, выпущенных на Западе (вот рецензия. — Прим. ред.), там вот мелодизм альбома «Группа крови» рецензентом особенно выделяется среди остальных. Никто не знает, как сложилась бы карьера Цоя как сонграйтера, у него и на последнем альбоме очень хорошие мелодии. Когда я делал какой-то материал про «Кино», спросил Рыженко как самого музыкального и образованного человека из нашего круга, в чем секрет популярности Цоя. Он мне без всякого сомнения ответил: «Потому что он лучший мелодист в русском роке».

Были предложения от японских продюсеров с точки зрения кинематографа, они вдохновились фильмом «Игла» и хотели какой-то крупный совместный проект Нугманову предложить. Вообще, красивые ребята, с хорошими мелодиями, из чудо-страны России, еще и называются «Кино», это было бы очень трендово и, очевидно, успешно. Не успели они из-за гибели Цоя состричь купюры с этого, но проект был обречен на успех.

— Не казалось, что Айзеншпис изначально приметил себе «Кино» и искал подходящие поводы для начала работы с ними?

— Ну это совсем уже конспирология какая-то, конечно, хотя версия не лишена логики. Он точно не мог ездить за ними по пятам, они встретились, потому что у него были другие рабочие дела в том же городе. После смерти Айзеншписа Каспарян и Гурьянов о нем рассказывали с очень большой симпатией. Они его не пускали в свой узкий творческий круг, но общались благоприятно. Тогда было принято дружить со своими продюсерами: Гребенщиков брал в директоров только друзей, иногда это плохо кончалось.

— Когда Цой начал ездить по стадионам, он все равно к вам приезжал, на вашу дружбу это не повлияло?

— Последний раз, когда мы собирались увидеться, он хотел весной приехать ко мне на дачу на своем новеньком «москвиче-2141», но был ледяной дождь, и он побоялся поехать, так как не совсем уверенно водил. И когда он разбился, то я вспомнил этот разговор. Моя позиция, что разбился он из-за неопытности. Проблема русских автомобилистов была, что автомобили делались скоростные, но некачественные. У меня тоже был этот «москвич», на нем вообще ехать выше 100 км/ч нельзя, плюс дороги были отвратительные. Но тогда она была новой, модной, с кузовом от Renault.

Образ Цоя последних лет жизни в книжке Кушнира «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» под влиянием интервью друзей Майка имеет довольно негативный окрас. Дескать, впав в эту манию величия, он зазнался, перестал дружить со старыми друзьями и с Майком, который много ему на первых порах дал, и что последний, узнав трагическую новость, сказал: «Доигрался *** [хрен] на скрипке». На это я Кушниру написал: «Эту фразу тебе Питер не простит — ну не идет она Майку». По логике она вытекает из их поздних взаимоотношений, но уверен, что он такого в трезвой памяти и уме не сказал бы.

Мне Майк никогда не говорил ничего негативного о развитии Цоя, и Цой никогда негативно не высказывался о Майке. Виктор просто перестал к нему ходить в гости, в отличие от того же БГ, который стал это делать сильно реже, но все еще что-то пытался сделать для Майка в последние его годы жизни.

Но у Цоя была такая стремительная карьера... У людей, которым суждена короткая жизнь, есть предчувствие. Когда вы выступаете перед 30 тыс. человек, вас от этого охраняют, чтобы толпа вас не растерзала, и делаете это регулярно, то вы меняетесь. Плюс популярность и, следовательно, узнаваемость как киноактера меняет человека. «Кино» ненадолго зазнались, мы со «Звуками» над ними посмеивались, мы были очень близки, была нежность друг к другу у групп, и когда мы вместе в 1989 году оказались во Франции, принимающая сторона на фоне «Аукцыона» и «Звуков Му» выделяла «Кино».

Я помню, что приехала съемочная группа и мы с Мамоновым час ждали Цоя, который не спускался из отеля, — мы должны были втроем снимать интервью на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Когда Виктор вышел, мы так с Мамоновым переглянулись — мол, ну, звезда! Кто-то связывает это с переездом Виктора в Москву, но с Наташей они жили очень тихо. В отличие от Питера, где каждая собака знала, где Цой провел предыдущие десять лет, в Москве можно было укрыться. И вообще, это быстро прошло. Последний раз с Цоем мы пересеклись на гастролях в Сибири: они играли во дворцах спорта, а мы — в тысячниках. Помню, как после концерта мы вместе пошли есть корейские пельмени — «Кино» в каждом городе находили что-то этакое восточное.

— Что вы думаете по поводу предстоящих стадионных концертов «Кино»?

— Я ничего не хочу на эту тему особенно говорить как минимум потому, что их делают мои друзья. Но предчувствие у меня немного недоброе. Потому что настолько складно сложилась легенда группы, что любое вмешательство в нее несколько тревожит. Хотя могу сказать вот, что сделанный при участии Марьяны трибьют «Кинопробы» в свое время оказался весьма удачным, там было достаточное количество интересных версий. А ситуация с коронавирусом, кстати, вполне может способствовать идеологическому успеху этой затеи — символично, что в новом самообновляющемся посткоронавирусном мире появляется такая вот новая версия группы «Кино».





