В этом списке многих может, на первый взгляд, не хватать, однако самые заметные отсутствия вполне объяснимы: например, Трофим кажется все-таки автором, принадлежащим к жанру авторской песни, сила Александра Новикова кроется не в альбомах, а в отдельных песнях, а «Воровайки» — это правда успешная группа, чье творчество все же сводится к одному большому хиту.

Хороший альбом — это не обязательно альбом, полный хитов, иногда это может быть самая цельная и интересная работа автора, созданная за пару лет до прорыва. Кого‑то из этих музыкантов массовый слушатель может и не знать — что ж, возможно, сейчас самое время открыть для себя кого‑то нового.

Во время подготовки к материалу часто выяснялось, что некоторые факты из жизни исполнителей ничем не подтверждены и, скорее всего, выдуманы. У меня есть ощущение, что не везде получилось избавиться от таких небылиц; отнеситесь к этому с пониманием и попробуйте посмотреть на историю русского шансона еще и как на историю людей, которые одними из первых поняли то, насколько важным для музыканта может быть мифотворчество.

Не стоит также забывать и о том, что многим исполнителям название жанра попросту не нравится и они придумывают ему изящное новое имя. Как, например, участник списка Михаил Шуфутинский: «Я ничего специально не делаю, чтобы петь шансон. По-моему, шансон — это когда песня тебе понравилась, и у тебя от нее по коже мурашки пошли. Я чувствую, что хочется об этом спеть, и я пою. Так было всю жизнь, так и продолжается». В общем, шансон — это когда душа поет. А остальное приложится.