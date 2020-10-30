На минувших выходных Lizer выпустил альбом «Молодость, ч.1», под завязку забитый жизненными истинами и бытовыми мудростями, которые легко представить в связке с фото волка в пацанских пабликах. Предлагаем вам попробовать отличить строки Лизера от постов в цитатниках.
«Ты можешь быть одет с иголки, но характер не купишь»
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«К чему вся ваша красота? Когда в душе вы твари. И в сердце вашем чернота, а чувства вы продали»
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«Никогда не говори «никогда». Да и с «навсегда» тоже не торопись»
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«Порой случается так, что ты все потерял и тебе совсем некуда идти. Подводят лишь те, кому всегда доверял, и все, что было, осталось позади»
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«В жизни так бывает: когда друзья куда‑то пропадают, когда любовь продает и меняет»
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«Любовь и дружба выжигают шрамы, но все эти шрамы лишь делают меня сильней»
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«Ты сияешь, как бриллиант, за тебя пойду ва-банк»
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«Мое детство потеряно в подъездах, но это лучше детства, потерянного в клубах, «мерседесах»
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«Наверное, с каждым так бывало: ты любил, тобой играли»
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«Братишка, цени момент, как будто ты проживаешь свой последний день»
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