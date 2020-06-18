Новые герои нашего проекта Homework — британцы Enter Shikari, играющие альт-рок с сильным влиянием танцевальной электроники. Вокалист группы Рау Рейнольдс записал аж три трека специально для «Афиши Daily».
Трек-лист
00:16 — «The Dreamer’s Hotel»
03:53 — «Stop The Clocks»
07:40 — «Live Outside»
Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. В первом выпуске вы могли посмотреть, как Сергей Сироткин поет о планах на это лето, во втором — Zoloto с песней «Улицы ждали». Герои следующего выпуска — группа «Тени Свободы»
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