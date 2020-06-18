Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. В первом выпуске вы могли посмотреть, как Сергей Сироткин поет о планах на это лето, во втором — Zoloto с песней «Улицы ждали». Герои следующего выпуска — группа «Тени Свободы»