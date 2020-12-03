Большинство музыкантов легко узнать по голосу, однако стоит им перейти на крик — определить, кто есть кто, становится сложнее. Причем не важно — речь об экстремальном метале или русском роке, бритпопе или альтернативе с джазовым оттенком. Попробуйте угадать артиста по ОРУ.