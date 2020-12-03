Большинство музыкантов легко узнать по голосу, однако стоит им перейти на крик — определить, кто есть кто, становится сложнее. Причем не важно — речь об экстремальном метале или русском роке, бритпопе или альтернативе с джазовым оттенком. Попробуйте угадать артиста по ОРУ.
Итак, начнем. Кто это?
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А это кто?
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Господи, кто же так орет?
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Бесконечный крик. Из чьей песни?
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Немного русской музыки. Песню и девушку вы вряд ли узнаете, но что она поет-то?
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Бритпоп-группы тоже иногда любили повысить голос. Кто это?
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А это кого никто не придет поздравлять?
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Как вы думаете, сколько в реальности длится эта песня?
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Одна из главных метал-групп девяностых так начинала свой восьмой альбом
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ААА?
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